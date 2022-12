"Am plâns!" Andreea Mantea i s-a confesat Biancăi Comănici. Ce i s-a întâmplat chiar în pragul sărbătorilor: "Doamne, dacă mă vedeai..."

In articol:

Andreea Mantea a avut parte de momente emoționate, chiar înainte de sărbători. Prezentatoarea Kanal D și fiul ei au scris liste cu lucrurile pentru care sunt recunoscători, iar David a reușit să-i smulgă câteva lacrimi mamei sale.

Reacția neașteptată a micuțului!

Citește și: Andreea Mantea a ajuns în casa unor oameni simpli, cu doi copilași! Ce a găsit scris pe ușă, la plecare? S-a lăsat cu lacrimi, la „Fiță cu Adiță”: „Am zis ceva greșit?”

Andreea Mantea a izbucnit în plâns, după ce a citit ce a scris fiul ei: "M-a blocat, Doamne, dacă mă vedeai..."

Andreea Mantea și fiul ei au o legătură cu totul specială. Pe lângă faptul că formează o familie, sunt și cei mai buni prieteni. David petrece mult timp alături de mama lui și au împreună multe activități. De curând, prezentatoarea TV a dezvăluit că ea și micuțul ei au făcut o listă cu lucrurile pe care și le doresc de Crăciun, dar și cu lucrurile pentru care sunt recunoscători.

Andreea Mantea și Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

La final, însă, când a citit ce a scris David, Andreea Mantea a izbucnit în plâns: "Îmi place să experimentez fel și fel de lucruri. Trebuia să scriu 11 lucruri pentru care sunt recunoscătoare și 11 lucruri pe care mi le doresc și a scris și el 11 lucruri pentru care este recunoscător (n.r. David, fiul ei). M-a blocat. Am plâns! Doamne, dacă mă vedeai, vai de capul meu! Le am pozate undeva în telefon, dar cred că durează să le găsesc. El mulțumea că are o mamă bună, mulțumea că are un pat.

Citește și: Andreea Mantea l-a iertat! După 8 ani, din nou împreună! Împăcarea anului: "Îți acord a doua șansă"

Măi, deci mulțumea pentru niște lucruri atât de simple, încât am rămas blocată. Mă așteptam să fie și o doză de superficialitate, pentru că dacă el a intrat acum în sânul școlii degeaba a crescut într-un fel lângă mine, pentru că încet-încet o să-l schimbe copiii din jurul lui, anturajul. O să se schimbe, o să aibă alte alegeri. Baza rămâne bază, dar pentru moment, când află de un lucru nou, ăla e mai important. Și mi-era teamă ca nu cumva să vină cu ceva superficial. Și n-a venit.", a povestit Andreea Mantea, într-un interviu exclusiv, pentru emisiunea "Culisele Iubirii".

Andreea Mantea și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]

David, un copil fascinat de lucrurile simple

Lucrurile simple nu se află doar pe lista cu mulțumiri, în ceea ce îl privește pe David. Andreea Mantea a dezvăluit că nici în cazul dorințelor fiul ei nu are prea multe pretenții: "Și printre cele 11 de lucruri pe care și le dorea: să vorbească o fetiță cu el, să-i mai facă mama nu știu ce plăcintă, să-l lase mama să se uite și el la serial, să mai meargă la țară să vadă cocoșul. Măi, deci avea niște... Și să-i aducă Moș Crăciun pijamale pufoase. Și am rămas blocată. Adică nu avea nimic, avioane, jocuri și alte nebunii. M-am bucurat, chiar m-am bucurat foarte tare.", a mărturisit Andreea Mantea.