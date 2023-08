„Am plâns foarte tare” Dana Roba rememorează clipele dificile prin care a trecut! Ce mărturisire i-a făcut medicul său, la scurt timp ce s-a trezit din comă: „Trebuia să ți se usuce florile în cimitir astăzi”

In articol:

Dana Roba a trecut prin momente dificile, atunci când a fost bătută cu bestialitate de către fostul său partener de viață. Mai mult, din cauza rănilor suferite, a trecut printr-o intervenție chirurgicală pe creier care a durat nouă ore. Cu toate acestea, make-up artista a găsit puterea să zâmbească din nou și să revină la muncă, însă nu a fost deloc ușor, mai ales că are de parcurs o recuperare dificilă.

Bruneta a făcut mărturisiri dureroase cu privire la momentul în care s-a văzut pentru prima oară în oglindă, după teribilul incident. Ce a simțit în acele momente, dar și ce încurajări a primit din partea medicului său?

Dana Roba a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dureroase momente

Dana Roba ține întotdeauna legătura cu fanii săi de pe rețelele de socializare. În perioada grea prin care a fost nevoită să treacă, cei care o apreciază pe make-up artistă s-au rugat în permanență petru sănătatea sa, motiv pentru care le este foarte recunoscătoare.

Recent, bruneta a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare, mărturisind că a avut un șoc foarte mare atunci când s-a privit pentru prima oară în oglindă și a observat că nu mai are păr. Chiar dacă a fost foarte tristă și a plâns mult, medicul său a încercat să o încurajeze și să o facă să privească și partea plină a paharului. Mai precis, să fie recunoscătoare pentru faptul că este în viață și că a reușit să treacă cu bine peste incident.

Chiar dacă îi este greu în continuare, a găsit puterea să zâmbească și să fie puternică pentru fiicele sale

„Dragele mele vreau să vă spun ceva foarte important. Înainte când trebuia să îmi taie din vârfuri pentru că erau deja despicate și aveam nevoie de 2-3 centimetri să fie tăiați, mereu îi spuneam 'Nu, te rog, data viitoare'. Îmi părea rău să-mi tai din păr și voiam mereu să îl am lung.

Trebuie să vă mărturisesc că am plâns foarte tare atunci când m-am văzut cheală și am avut un pas foarte mic până să cad în depresie. Ceea ce Dumnezeu nu m-a lăsat, să cad în depresie, dar am plâns foarte tare. Medicul Costea Daniel când m-a văzut că plâng și că eram super terminată din cauza faptului că nu mai aveam păr, nu mă puteam opri din plâns când mă priveam în oglindă, a venit la mine și m-a întrebat 'De ce plângi? Plângi că nu mai ai păr' și i-am spus 'Da'.

'Dana, dragă, trebuiau să ți se usuce florile pe cimitir astăzi și tu plângi pentru un mic motiv, că nu mai ai păr. Vreau să îți spun ceva, la toamnă vei avea plete, doar că trebuie să crezi și să nu mai plângi'. Când mi-a zis așa parcă mi-a dat o putere și m-a făcut să uit pe moment că nu mai am păr și că o să fie bine. Mi-a fost foarte greu și îmi este foarte greu să mă văd cu părul scurt și să mă afișez așa(...)”, a mărturisit Dana Roba pe contul său de Instagram.