„Am plâns toată seara, mă duc la poliție” Simina Loica, implicată într-un accident rutier! Iubita lui Bobicioiu a fost prinsă cu permisul expirat

Simina Loica nu se află în cea mai bună perioadă a sa. Cu numai câteva momente în urmă, fosta concurentă de la „Puterea dragostei” și-a pus fanii la curent cu ce este nou în viața ei. Chiar dacă nu are vești prea bune de dat, a împărtășit cu internauții cu ce probleme se confruntă, dar și cum le-a întâmpinat.

După ce Simina Loica și Alex Bobicioiu au dat de înțeles în mediul online că nu mai formează un cuplu, tânăra a mărturisit că, din nefericire, ieri a avut un accident minor în trafic, însă această situație neplăcută a venit la pachet și cu alte dificultăți. Fosta soție a lui Zănoagă a explicat că are permisul expirat din cauza faptului că încă poartă numele fostului soț, însă ar fi trebui să-l schimbe cu numele său, Loica. Tânăra a explicat că nu și l-a schimbat până acum pentru că își dorește să se finalizez divorțul, iar abia apoi să facă demersurile necesare în acest sens, pentru a nu pierde timpul de mai multe ori, având în vedere că este mămica unui copil mic, iar timpul nu-i permite.

Simina Loica, accident rutier cu permisul expirat

În contextul accidentului rutier, acest lucru ar putea reprezenta o reală problemă, menționând că astăzi urmează să se ducă la secția de poliție. Simina Loica a fost destul de afectată din cauza acestui lucru, însă speră în continuare că nu vor exista repercusiuni grave legale.

„Bună dimineața, te iubesc! Eu mă iubesc pe mine și vă iubesc și pe voi și voi trebuie să vă iubiți și pe voi pentru că asta este cel mai important. Voiam să vă zic că sunt supărată foarte tare, pentru că ieri am făcut un mic accident și astăzi trebuie să rezolv problema și n-aș vrea să vă zic cum trebuie să o rezolv și ce problemuțe am, pentru că permisul meu este expirat, pentru că pe mine mă chema Zănoagă și în permis trebuia să schimb cu Loica. Trebuie să aștept să divorțez ca să nu mă duc să-l schimb de 15 ori, pentru că n-am timp și n-am cum, trebuie să mă duc copilul de fiecare dată și acum sper să fiu bine și să nu am probleme. Am plâns toată seara și am fost supărată. Trebuie să mă duc la poliție.”, a spus Simina Loica în mediul online.