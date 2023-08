Problemele se țin lanț de Gabriela Cristea și Tavi Clonda în timpul vacanței lor! Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea TV, la scurt timp după ce a ajuns în Saint Tropez?! Fanii i-au atras imediat atenția: „Ai grijă!”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de cariere de succes, însă, în ciuda programului încărcat reușesc să își facă întotdeauna timp pentru a sta împreună. Mai mult, nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cei doi adoră să călătorească, motiv pentru care ori de câte ori au ocazia, preferă să descopere locuri noi și să se distreze împreună.

Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis să plece într-o escapadă romantică, în sudul Franței. Cannes și Saint Tropez au fost destinațiile alese, însă până când s-au bucurat de vacanță, au avut parte și de câteva peripeții.

Ce s-a întâmplat cu Gabriela Cristea în timpul vacanței?

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte de numeroase peripeții în vacanța din Sudul Franței. După ce au fost nevoiți să părărsească camera de hotel, acum îndrăgita prezentatoare TV a mărturisit pe rețelele sale de socializare că și-a pierdut vocea, motiv pentru care vorbește extrem de greu.

Citește și: ”Nu se poate sta, e complicată situația” Gabriela Cristea și Tavi Clonda, nevoiți să-și facă bagajele și să părăsească camera de hotel, în miez de noapte. Vacanța lor a început cu momente de coșmar

Chiar și în aceste condiții, a vrut să își țină fanii la curent cu privire la starea sa de sănătate, dar și ce s-a mai întâmplat în timpul escapadei lor. Cei doi îndrăgostiți au decis să plece din Cannes și să meargă în Saint Tropez, pe o plajă superbă, cu nisip fin și apă cristalină. Mai mult, soția lui Tavi Clonda a mai adăugat și faptul că este o zonă destul de greu accesibilă din punct de vedere financiar, însă compensează prin liniște și frumusețe.

Citește și: ”Nu am de ce să mă ascund” Cum au reușit, de fapt, Tavi Clonda și Gabriela Cristea să-și cumpere o mașină de lux. Artistul a recunoscut că nu aveau suma de bani necesară

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: CTP, după moartea academicianului Bălăceanu-Stolnici: ”Unul dintre cei mai vomitivi turnători din istoria Securității”- stirileprotv.ro

„Dragilor am plecat astăzi de la Cannes și am venit în Saint Tropez. Am accesat o plajă din zona amatorilor, plaja se numește Tahiti și este așezată pe o fostă plajă unde oamenii făceau plajă fără costume de baie.

Poate că asta este una dintre plajele în care s-a filmat și primul film din seria „Jandarmilor”, pentru că primul film a fost „Jandarmii în Saint Tropez”. O să mergem diseară în Saint Tropez și o să vă arătăm mai multe de acolo din oraș. Oricum zona este extrem de liniștită și foarte frumoasă, fără fițe, dar foarte scumpă!(...)

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, vacanță cu peripeții [Sursa foto: Facebook]

Problema noastră este că nu ne-am făcut rezervare la masă și nu știm unde o să mâncăm pentru că aici dacă nu ai rezervare ești „Pa, la revedere”, nu te bagă nimeni în seamă, dar n-o să murim de foame, cred eu. E foarte frumos, păcat că mi-am pierdut vocea”, a mărturisit Gabriela Cristea pe contul său de Facebook, acolo unde ține întotdeauna legătura cu fanii săi.

Citește și: „Nu ai cum” Gabriela Cristea l-a filmat pe Tavi Clonda când venea cu ea acasă! Prezentatoarea TV nu s-a putut abține să nu posteze noua lor mașină de lux

Mai mult decât atât și fanii săi s-au arătat îngrijorați cu privire la starea sa de sănătate, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje. Urmăritorii săi i-au sugerat să facă o pauză vocală, iar în schimb să lase totul în seama soțului său.

Citeste si: „A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat cu sistemul medical. A plâns mult.” Valentin Sanfira, detalii neștiute despre ce a pățit Codruța Filip, cât timp el era în spital- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Codruța Filip, adevărul despre starea de sănătate a lui Valentin Sanfira, după accidentul grav din Italia- radioimpuls.ro

„Ai grijă de voce, fă o pauză. Ne povestește Tavi, nu te supăra pe mine. Te pup cu drag.”, „Multă sănătate și ai grijă cu vocea Gabriela! Vacanță plăcută!”, „Gabi, trebuie să faci o pauză de vorbire! Nu mai vorbi o perioadă!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.