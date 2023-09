„Am pornit pe o chestie de acum câțiva ani” Obiceiul la care Ramona Olaru nu renunță niciodată! Vedeta a făcut un obicei din asta: „Urmează și anul ăsta”

In articol:

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor a atras toate privirile, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături. Mai mult, a reușit să-și construiască o carieră de succes în lumea televiziunii, dar și un renume în această industrie.

De asemenea, blondina a fost întotdeauna apreciată pentru trăsăturile sale și silueta demnă de invidiat. Însă, pe lângă grija permanetă pentru aspectul fizic, nu mulți știau că asistenta TV este și o mare iubitoare a tatuajelor, ba chiar și-a făcut un obicei din a-și desena trupul. De unde vine această pasiune, dar și câte tatuaje are vedeta?

Ramona Olaru, pasionată de tatuaje

Ramona Olaru a mărturisit că este o mare iubitoare a tatuajelor, motiv pentru care are nici mai mult, nici mai puțin de 28. Cu toate acestea, colega de matinal a lui Răzvan și Dani spune nu sunt extrem de vizile pe corp, dat fiind faptul că sunt foarte mici și dispersate. Mai mult, blondina spune că a fost întotdeauna pasionată de această artă, însă nu îi plac absolut desenele mari și foarte vizibile pe corp.

Se pare că vedeta și-a făcut chiar și un obicei destul de interesant. Mai precis, în fiecare an de ziua sa de naștere alege să-și facă șapte tatuaje, acesta fiind și motivul pentru care a ajuns la acest număr impresionant.

Ba mai mult, chiar dacă anul acesta nu a apucat să se țină de tradiție, se pare că în curând își va face programare în salonul de tatuaje.

„Mi-au plăcut întotdeauna tatuajele, dar nu cele mari. Nu-mi place să văd atât de mare desen pe corpul meu și când le vedeam la ceilalți oameni mi se păreau foarte interesante și tot timpul am zis că vreau să am tatuaje mici. Am pornit pe o chestie de acum câțiva ani și de fiecare dată de ziua mea mai fac câte 7 tatuaje fiind 7.

Numai că anul ăsta am dat skip pentru că am fost super ocupată cu vacanțele și nu am avut timp să fac o programare să mă duc să mi le fac pe toate cele 7. Dar urmează și anul ăsta.”, a mărturisit Ramona Olaru pentru Playtech.ro.

Glumeață din fire și întotdeauna cu umorul la purtător, asistenta TV a spus că și-a tatuat chiar și data de naștere pe ambele urechi, în cazul în care va uita vreodată. Cu toate acestea, consideră că este un tatuaj amuzant și plin de însemnătate.

„Am numerele 07.07. Este data mea de naștere și am la amândouă. Mie îmi place, mi se pare super amuzant și super drăguț. Dacă uit când m-am născut, să se vadă și să se știe.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

