Am prins-o pe Ruxi când își poza “opulența” în valurile mării! Așa “leopard” frumos mai rar pe plajă la Mamaia! | EXCLUSIV

Bruneta și-a luat o prietenă și au mers împreună la Mamaia, acolo unde s-au strâns toate vedetele weekendul trecut. Ruxi Opulență nu putea face excepție de această dată așa că a ales accesorii speciale pentru weekendul pe litoral.

Vedeta nu ar fi putut să meargă la mare îmbrăcată ca toată lumea, mai ales pentru că este cunoscută pentru „opulența” pe care o afișează în mediul online așa că a scos tot ce avea mai inedit în dulap și a pornit la plajă.

Ruxi Opulență a dat moda pe plaja de la Mamaia

Vedeta de la Bravo, ai stil! a îmbrăcat un costum de baie cu imprimeu de leopard, ce îi punea în valoare posteriorul, dar și o pereche de papuci cu blăniță.

Pentru că tălpile fine nu trebuie să fie rănite pe plajă, Ruxi a mers încălțată cu papucii până la malul mării, acolo unde s-a descălțat și intrat în apă. Într-un costum de baie minuscul, Ruxi Opulență a făcut ravagii!

Ruxi Opulență și prietena ei, selfie-ul care va încinge internetul

Vedeta și prietena cu care a mers la mare s-au distrat copios. După ce au intrat în apă, iar Ruxi i-a făcut amicei sale câteva poze, a urmat o sesiune de poze care va încinge internetul.

Îmbrăcată într-un costum minuscul, cu detalii aurii și imprimeu din leopard. Ruxi nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut un selfie diferit. Sexy bruneta și-a făcut un selfie la posterior, iar mai apoi a chemat-o și pe prietena ei cu posteriorul la cadru. Imaginile de senzație au fost surprize de paparazzi WOWbiz.ro.

Ce a făcut Ruxi cu banii câștigați odată cu premiul de la Bravo, ai stil!

Recent, bruneta a vorbit despre ce s-a întâmplat cu banii pe care i-a câștigat după show-ul de la Kanal D. Deși a trecut mai mult timp de la momentul la care a fost desemnată marea câștigătoare, jurnaliștii WOWbiz.ro au dorit să afle dacă a cheltuit sau nu toată suma primită.

Așa că, ultima dată când au întâlnit-o pe Ruxi Opulență, la un eveniment monden, nu au stat pe gânduri și au întrebat-o imediat pe ce a cheltuit banii și mai ales dacă i-a mai rămas ceva.

„Mai sunt acolo. Dar, eu am zis că îi sparg. După 6 luni de chin am zis că îi sparg și asta și fac. Îi sparg pe pofta mea, pe ce vreau eu. Îi sparg pe ținute, trăiesc așa câteva luni fără stres, dau fără număr, îmi iau ce vreau, fără să mă gândesc la preț”, a explicat Ruxi, pentru WOWbiz.ro.

Ruxi, mărturisiri despre cum era când era mică

Pe Ruxi Opulență o știe tot internetul! Vedeta este virală pe Tik-Tok cu sfaturile ei de stil și stilul de viață opulentă pe care îl arată fanilor, însă, atunci când era mică, era un copil retras și liniștit, care nu deranja pe nimeni.

„Eram un copil invizibil. Nu știai că exist, nu auzeai de mine, nu făceam probleme. Eram vai de mine. Nu știu ce a produs transformarea. După ce am crescut și am devenit mai gânditoare, mi-am dat seama că am ratat multe lucruri și că vreau să le trăiesc. Asta și fac”, a mărturisit Ruxi într-u interviu trecut, pentru WOWbiz.ro.

