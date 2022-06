”Am puterea să afirm că sunt bogat”. Mugur Mihăescu trăiește pe picior mare, dar nu exclude revenirea pe micul ecran. Ce proiect așteaptă vedeta: ”Nu sunt pregătit să închei acest capitol”

In articol:

Mugur Mihăescu s-a făcut remarcat încă din anii 90, atunci când, alături de alți actori, a dus pe culmile succesului serialul de comedie ”Vacanța Mare”.

Deși proiectul a ajuns la final de foarte multă vreme, personajele pe care vedeta le-a interpretat au rămas și acum o amintire vie în rândul fanilor de altădată.

Mugur Mihăescu nu vrea să se retragă din spațiul public

La 55 de ani, după o carieră fulminantă, devenind între timp și om de afaceri, Mugur Mihăescu susține că este un om împlinit din toate punctele de vedere.

Pe lângă faptul că are familia și prietenii aproape, el punctează și aspectul banilor.

Conform acestuia, deși nu a vrut să vorbească în cifre, a ajuns la stadiul în care nu-și face griji pentru prezent ori pentru viitor.

„Am puterea să afirm că sunt bogat. În primul rând, fiindcă am o familie frumoasă, împlinită. Apoi fiindcă am mulți, cred eu, prieteni foarte buni. Și da, am și o situație materială care azi îmi permite să privesc liniștit prezentul. Poate chiar și viitorul”, a spus celebrul actor, conform Impact.

Chiar și așa, cu o situație materială bună, actorul își anunță toți fanii și dușmanii că se va întoarce în lumina reflectoarelor.

Este vorba doar despre o chestiune de timp și de apariția unui proiect care să se potrivească perfect cu viziunea sa actuală.

Mugur mărturisește că nu a renunțat la trecut, la personajele prin care s-a făcut consacrat, este mândru de realizările sale, dar acum își permite să aștepte acea scânteie care să-l aducă, din nou, în vizorul opiniei publice.

Nefiind pregătit să se retragă definitiv din spațiul public, cel care l-a interpretat cu succes pe Garcea spune că acum stă în umbra doar pentru a-și alege cu grijă oportunitățile care-i ies în cale, făcând totul de plăcere, nu de nevoie.

„Cine crede că am pus capăt relației mele cu scena sau cu televiziunea se înșală. Nici pe departe! Doar că la vârsta mea aștept un nou moment favorabil, un nou scenariu, o scânteie, o propunere. Îmi permit să aștept și fiindcă am ajuns în acel moment când parcă și alegerile sunt mai așezate. Nu sunt pregătit să închei acest capitol! Nici pomeneală! Personajul meu, Garcea vacontinua să trăiască. Fiindcă ei fac parte din viața mea!”, a declarat Mugur Mihăescu.