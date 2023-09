„Am rămas blocați” Întâmplarea nefericită de care a avut parte Nicoleta Nucă, după un concert! Artista a crezut că nu mai ajunge acasă: „Ne găseau sloi de gheață”

In articol:

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai apreciate și ascultate cântărețe de la noi din țară. Artista este tot timpul solicitată pentru spectacole și, la fel ca mulți alți cântăreți, își petrece timpul în mașină, deplasându-se de la un concert la altul, pentru a le face pe plac fanilor ei.

Însă, deși este plină de realizări, viața artiștilor nu este întotdeauna ușoară, lucru pe care Nicoleta Nucă l-a confirmat de curând, atunci când a povestit pățaniile de care a avut parte în călătoriile pentru spectacole.

Celebra cântăreață a povestit un episod mai puțin plăcut din viața ei artistică. În urmă cu mai mult timp, după ce a încheiat un concert, chiar de revelion, artista și colegii ei de scenă și-au făcut bagajele și au plecat spre casă, dorindu-și să își petreacă ultimele clipe din an în sânul familiilor. Însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil, căci mașina în care se aflau a suferit o defecțiune și s-a oprit, iar Nicoleta Nucă și colegii ei au rămas blocați pe drum.

Artistei nu i-a venit să creadă ce i s-a putut întâmpla, fiind nevoită să petreacă ore bune în frig, într-o parcare, până când a primit ajutorul cuiva și a putut călători spre București.

„Ni s-au întâmplat o grămadă de chestii de-a lungul timpului. De exemplu, într-un an, de revelion, am rămas blocați pe drum. S-a rupt ceva la motor, ceva mecanic și a trebuit să așteptăm într-o parcare până a venit de la București cineva să ne ajute, să ne ia pe toți, să ne ducem acasă. Norocul a fost că s-a întâmplat după concerte. Asta a însemnat că am stat câteva ore în dubă, în loc să ajungem și noi acasă să sărbătorim, mă rog, era 3-4 dimineața, în loc să dormim în paturile noastre, în confortul casei. Noi am stat în dubă, toată trupa și am așteptat.(...) Din fericire, mergea, totuși, motorul, adică nu puteam să avansăm dar motorul mergea cât să ne încălzim, cât să avem o temperatură decentă. Nu de alta, dar cred că înnebuneam de frig și ne găseau sloi de gheață a doua zi”, a povestit Nioleta Nucă pentru un post TV.

Nicoleta Nucă a rămas blocată pe drum în timp ce mergea spre casă, după un concert. [Sursa foto: Instagram]

Ce motive de ceartă au Nicoleta Nucă și iubitul ei?

Artista formează, de șase ani, o relație cu iubitul ei, Alex Ursache. În ultimul timp, toată lumea s-a întrebat când au de gând cei doi îngrăgostiți să se căsătorească, însă se pare că Nicoleta Nucă și partenerul ei vor să mai aștepte. Până la marele eveniment, vedeta a dat cărțile pe față și a mărturisit de la ce lucruri ajunge să se certe cu iubitul ei. Deși le consideră niște motive banale, artista a dezvăluit că, uneori, se enervează foarte tare și ajunge să răbufnească în discuțiile cu Alex.

„Intru în conflict cu iubitul meu, de obicei, din motive banale. Deși sunt crescuți de mame diferite, parcă toți ar fi făcuți de aceeași mamă. De cele mai multe ori mă enervez atunci când il rog să mă ajute cu ceva și el spune: da, da, vin imediat, iar imediatul acela se face o oră, timp în care eu stau și aștept. O dată m-am supărat chiar foarte tare, am răbufnit foarte urât, eu care nu sunt o fire foarte temperamentală și nici explozivă, sunt destul de calmă. Nu sunt genul să aștept să mă cumpere cu cadouri, legat de cât ține supărarea, depinde de situație. În situațiile mai serioase țin supărarea, să simtă că sunt supărată”, a declarat Nicoleta Nucă pentru Spynews.ro.