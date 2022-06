„Am rămas cu degetul imobilizat” Cristina Șișcanu, pusă la zid în mediul online! Prin ce a trecut soția lui Mădălin Ionescu

In articol:

Cristina Șișcanu este una din divele care, deși nu apare zilnic pe micul ecran, vedeta și-a construit o adevărată comunitate în mediul online, acolo unde este foarte activă.

Însă, deși numărul fanilor este mare, la fel de mare este și numărul celor care o critică des pe soția lui Mădălin Ionescu, lucru care s-a întâmplat și acum.

Cristina Șișcanu își demonstrează premiile de cultură câștigate

Și asta pentru că vedeta s-a decis să-și lanseze pe rețelele de socializare un nou proiect, prin care, spune ea, să le vină în ajutor unora, conștientă fiind de atuurile sale, dar și de lecțiile pe care și ea la rândul ei trebuie să le învețe.

Astfel, Cristina Șișcanu a dat startul proiectului ”Gramatica e cool”, prin care-și dorește să corecteze unele greșeli de exprimare și de scriere foarte des întâlnite în ziua de azi.

Doar că decizia sa nu a fost văzută cu ochi buni de publicul din online, astfel că mesajele prin care este criticată și pusă la zid pentru noul proiect nu au întârziat să apară.

Așadar, după valul de reacții acide, Cristina Șișcanu a pus proiectul pe pauză și a luat cuvântul. Vedeta spune că se aștepta să fie pusă la zid, însă nu înțelege de ce oamenii nu îi apreciază munca, mai ales că o face în folosul

tuturor, fără a cere ceva în schimb, fiind și un bun învățător.

„Eram sigură cu unele persoane se vor simți lezate după ce voi începe să predau gramatică online. Voi în loc să vă folosiți de munca mea, pe care o ofer gratis, aruncați cu noroi. Comentează unele persoane că de ce să ofer eu lecții de gramatică. Înseamnă că voi faceti greșeli gramaticale, înseamnă că aveți probleme grave de exprimare. Gramatica limbii române nu e ușoară, este grea. Vă rog frumos să nu mă confundați cu orice personaj de pe Tik Tok”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Mai mult decât atât, pentru a se apăra cu dovezile în față, Cristina Șișcanu a scos la înaintare și ”artileria grea”.

Fosta prezentatoare a pus pe masă dosarul cu diplomele obținute în anii de studiu și spune că nimeni nu îi poate contesta premiile, învățăturile și efortul depus pentru a ajunge în punctul în care se află acum.

Mai mult decât atât, ea spune că astăzi poate preda lecții de gramatică doar pentru că la momentul potrivit s-a chinuit singură, fără mentori, să obțină diplome pe care acum nu i le poate lua nimeni, ele fiind cele care o ridică deasupra celor care o arată cu degetul.

Iar cei care acum fac acest lucru, sperând că ea va renunța la noul proiect, ei bine, nu au reușit. Cristina Șișcanu spune că nu se lasă doborâtă de gurile rele, ba chiar, va continua și mai dârză să își arate abilitățile la Limba și Literatura Română, conștientă fiind că are multe de spus în acest domeniu, dar și că există oameni care-i apreciază munca și efortul.

”Eu știu ce am învățat, cât de mult mai am de învățat. Totuși am niște rezultate pe care nu mi le poate contesta nimeni. Am venit cu dovezi de necontestat, aceasta este una dintre diplomele mele la care țin foarte mult. Am muncit foarte mult, nici nu am avut profesori care să mă pregătească pentru etapa națională la Limba și Literatura Română. Înainte de olimpiadă nu am mai fost aproape o lună la școală, am scris zeci de caiete cu opere, pentru a putea face față. Vreau să vă spun că am ajuns cu degetul acesta imobilizat, din cauza pixului efectiv nu îl mai puteam mișca, atât de mult am scris, dar a fost cu rezultat. Știți cine mi-a creat greutățile? Oameni ca voi, care comentați împotriva proiectului meu din online. Nu-i nimic, nu înseamnă că mă voi opri din cauza asta. Din păcate, pentru orice lucru bun pe care îl faci trebuie să te justifici. Nu este o laudă, eu mă apăr”, a mai spus soția lui Mădălin Ionescu.