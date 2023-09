"Am rămas împietrită" Cristina Șișcanu a intrat în panică, când fiica ei a venit de la școală și i-a dezvăluit asta. Nu a crezut vreodată că va fi pusă într-o asemenea situație. Ce i-a spus Petra a lăsat-o fără cuvinte: "Ne-au trecut toate căldurile"

In articol:

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din țara noastră. Fără doar și poate, se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional a reușit să-și construiască o carieră de succes în lumea televiziunii, iar numele său a apărut în numeroase show-uri îndrăgite de telespectatori.

Pe plan sentimental trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Mădălin Ionescu, alături de care au pus bazele unei familii minunate. Cei doi au împreună o fiică, pe Petra, însă prezentatorul TV mai are alți doi copii dintr-o căsnicie anterioară, pe Filip și pe Ștefania.

Cristina Șișcanu, surprinsă de ce i s-a întâmplat fiicei sale la școală

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare, motiv pentru care își ține întotdeauna la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Așa a fost și de această dată, după ce prezentatoarea TV le-a povestit urmăritorilor săi ce i-a spus fiica sa, Petra, chiar în prima zi de școală.

Citește și: Cristina Șișcanu nu a mai suportat situația și a răbufnit: „Sunt siderată”. Nu i-a venit să creadă ce a trăit în ultimele ore: „Am foarte multe discuții pe tema asta cu Mădălin”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Decizie bizară a Rusiei. Ce se întâmplă acum la granița cu Norvegia, țară NATO- stirileprotv.ro

Se pare că micuța și-a dorit foarte mult să se mute la o altă clasă, mai precis la divizia internațională. În ciuda faptului că la început atât Cristina Șișcanu, cât și Mădălin Ionescu au fost puțin sceptici, întrucât și-au dorit ca ea să învețe foarte bine gramatica limbii române, i-au respectat decizia și au transferat-o la clasa internațională și se pare că a fost cea mai bună alegere, întrucât acum este foarte fericită.

Citește și: „Asta facem noi în fiecare seară” Cristian Șișcanu a vrut ca toată lumea să știe de la ea! Ce fac ea și Mădălin Ionescu înainte de culcare?! „Rețeta fericirii în cuplu”

„Să vă povestesc ce s-a întâmplat fix acum o săptămână, lunea trecută, când a început școala și când am mers cu Petra la școală. Era plină de entuziasm, a ajuns la școală și dintr-odată ceva nu i-a convenit, nu mi-a spus ea cam despre ce este vorba, a rămas toată ziua la școală, când a venit a zis că ea vrea să se mute. Am rămas împietrită la auzul acestei vești și am zis: "Unde vrei să te muți?". "Nu, școala îmi place foarte mult, e minunat", doar că e crede că își dorește să meargă la divizia internațională, pentru că noi, părinții, am vrut să o dăm la divizia bilingvă din cadrul școlii. Că își dorește mai mult acolo, ea a zis că vrea să se mute în altă clasă și punct.

Citeste si: „Și-a revenit băiatul meu.” Cum s-a afișat Valentin Sanfira, la o lună de la accidentul suferit în Italia. Imaginile cu artistul au apărut pe internet- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Simfonia solo a Shakirei: experiențele de viață, lumina reflectoarelor și cele mai recente demersuri după Piqué- radioimpuls.ro

Citește și: „S-a declanșat alarma” Ghinioane în lanț pentru Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu! Cei doi soți au avut parte de o noapte albă. Cu ce probleme s-au confruntat: „N-a fost comod”

Pe noi ne-au trecut toate căldurile, vă amintiți când vă spuneam că eu îmi doresc pentru Petra, cel puțin pentru ciclul primar, să învețe și limba română foarte bine? Adică să învețe corect gramatica, nu vreau să o dau într-un sistem de învățământ unde predarea este exclusiv în limba engleză. Ce să vezi, degeaba noi părinții am vrut asta și cumva am trimis-o la divizia bilingvă. Și uite așa Petra a mers la clasa internațională, i-a plăcut foarte mult, a zis că acolo este locul ei. Am stat eu și Mădălin și ne-am gândit ce să facem, să insistăm, să încercam să o determinăm să meargă la divizia bilingvă. Sincer, nu am putut să fac chestia asta, am lăsat-o pe ea să decidă, am stat și m-am gândit. La șase ani să o lăsăm să ia decizii care sunt decizii importante în viață? Am lăsat-o, cu stomacul strâns, dar am lăsat-o. Acum deja a trecut o săptămână, este extrem de fericită, se simte absolut minunat.”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe rețelele sale de socializare.

Cristina Șișcanu, surprinsă de decizia fiicei sale, Petra [Sursa foto: Facebook]