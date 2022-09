„Am rămas însărcinată? Eram atât de speriată!” Ștefania aproape că a izbucnit în plâns în fața lui Speak. Chiar artistul a făcut-o să povestească întreaga întâmplare

In articol:

Speak și Ștefania sunt împreună de mult timp și formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Chiar dacă știu aproape totul unul despre celălalt, se pare că Ștefania a mai avut câteva lucruri pe care a vrut să i le destăinuie atât iubitului său, cât și țării întregi.

Ștefania și-a deschis inima și a povestit întâmplări din copilărie. [Sursa foto: Captură YouTube]

Panica prin care a trecut Ștefania când era mică

Așa cum știe toată lumea, de ceva timp, Speak are propriul său podcast, unde invită personalități și vedete din showbiz-ul autohton, care se simt ca acasă și care povestesc vrute și nevrute despre viața lor.

Astăzi însă, 26 septembrie, invitată a fost chiar iubita cântărețului, Ștefania. Vedeta a povestit multe lucruri din copilăria sa, printre care și un eveniment care a marcat-o pe cântăreață.

Toată întâmplarea s-a petrecut imediat după ce Ștefania a terminat școala generală. Atunci, într-o vizită la bunici, artista a avut parte de primul ei sărut. Acesta a fost doar începutul unei situații care a speriat-o de moarte pe artistă.

„Eram la bunici în vara de dinaintea liceului și îmi plăcea de un băiat mai mare ca mine și eu eram fata de la Galați. Venisem de la Galați și foarte pe repede înainte, în fața porții, m-a pupat. Deci eram atât de încântată, că am plecat imediat în casă și m-am dus la mamaie după vreo 3 ore și îmi făceam tot felul de filme și nu știam dacă să-i zic mamei că m-a pupat un băiat și mai mare ca mine, aveam toate filmele din lume în cap. Și eram gen: dacă eu, în momentul ăsta, pentru că m-am pupat cu el, am rămas însărcinată? Eram atât de speriată pentru că eu știam cum se fac copiii. Toată lumea la 14 ani știe, am făcut educație sexuală în generală, era un opțional”, a mărturisit Ștefania în podcastului logodnicului ei, Speak.