"Am rămas suflete pereche" Anamaria Prodan, dezvăluiri neașteptate despre primul ei soț, Tibi Dumitrescu. Ce s-a întâmplat între ei cu ani în urmă și care a fost adevăratul motiv pentru care au ajuns la divorț

Viața amoroasă a Aneimaria Prodan a fost mereu una mai tumultuoasă, astfel că a trecut până acum prin două căsnicii eșuate. Primul ei soț este Tibi Dumitrescu, care i le-a dăruit pe cele două fete ale sale.

Anamaria Prodan, adevărul despre relația cu Tibi Dumitrescu

Recent, femeia de afaceri a mărturisit ce s-a întâmplat între ei cu ani în urmă și care a fost principalul motiv pentru care au decis să își spună „adio”.

Anamaria Prodan a fost mereu transparentă referitor la viața ei personală, chiar dacă a fost vorba despre lucruri bune sau mai puțin frumoase. Și de această dată s-a întâmplat la fel. Invitată în cadrul emisiunii moderate de Cornelia Ionescu, difuzată pe canalul de Youtube WOWnews, impresara și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația cu primul ei soț, Tibi Dumitrescu, cel care i-a dăruit două fete. Femeia de afaceri susține că deși au ajuns la concluzia că își doresc lucruri diferite și au hotărât să divorțeze, ea și bărbatul au păstrat întotdeauna o relație bazată pe respect. Ba mai mult, s-au sacrificat împreună pentru fiicele lor și au încercat să păstreze legătura ca o adevărată familie.

„Fostul meu soț e fost baschetbalist (n. red Tibi Dumitrescu). Cred că ăsta e și lucrul care pe noi ne-a dus în direcții diferite. Eu provenind dintr-o familie mare, întotdeauna în lumina reflectoarelor, el niciodată nu și-a dorit. Dar am rămas suflete pereche. În viața asta noi avem niște oameni care au făcut parte din viața noastră și acolo trebuie să rămână, pe viață. Tibi și-a sacrificat viața pentru copiii lui. Aici vezi diferența. Copilul nu te roagă el să-l aduci pe lume, este dorința ta, în schimb datoria unui părinte și cea mai mare realizare a unui om este un copil. Eu visam să trăim, să vină nepoții.Eu vorbesc atât de deschis cu copiii mei, ca și cu prietenii mei. Lumea m-a judecat că de ce copiii au știut tot ceea ce s-a întâmplat în familia mea, între mine și soț, copiii mei știu de când s-au născut absolut orice. Noi am luat, de-a lungul vieții, decizii alături de copiii noștri", a spus Anamaria Prodan în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Anamaria Prodan își pune copii pe primul loc

În urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan povestea că toate dorințele pe care și le pune au legătură cu cei trei copii ai săi. Femeia de afaceri își dorește tare mult ca ei să fie fericiți și să aibă o viață frumoasă.

„Toată viața învățăm și toată viața ne dorim lucruri pe care vrem să le facem să se întâmple. Toate dorințele mele sunt legate de copiii mei. Îmi doresc să ajungă mari, să aibă familii frumoase, să îmi cresc nepoții. Îmi doresc să îi văd cum se bucură de fiecare secundă și să le ofer, cât mai sunt pe acest pământ, doar motive de bucurie.”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru playtech.ro .