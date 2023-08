„Am rămas traumatizată” Viviana Sposub a povestit abia acum prin ce a trecut. Asta a făcut-o să ia o decizie radicală, fără să stea pe gânduri: „După atâția ani”

In articol:

Viviana Sposub este iubită și îndrăgită de mulți români, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație. De asemenea, tânăra este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât în cea personală, cât și în cea profesională.

De curând, însă, Viviana Sposub a ținut să le povestească celor ce o îndrăgesc despre prima sa experință la pensat, care nu a fost deloc una plăcută, fiind nemulțumită atunci de rezultat.

Citește și: Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea?! Fosta prezentatoare TV s-a afișat la brațul altui bărbat, la aproape o lună de când s-a despărțit de actor

Din acest motiv, tânăra a decis atunci să se penseze singură, însă asta până de curând, căci a luat decizia de a merge la un specialist, după ce a văzut o postare pe rețelele de socializare, fiind acum extrem de mulțumită de rezultatul final.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: O femeie câștigă sume impresionante dintr-o afacere bizară cu melci. „Viața mi s-a schimbat total”- stirileprotv.ro

„Prima mea experință la pensat se întâmpla undeva în clasa a VII-a- a VIII-a și am rămas traumatizată pentru că doamna de la salon, binevoitoare de altfel, m-a pensat de toți banii efectiv. Rămăsesem cu 2 linii și de atunci am decis că doar eu voi atinge forma acestor sprâncene, Și după atâția ani în care m-am pensat singură am văzut o postare pe Instagram și m-am decis. Am fost la Maria Caraman care s-a jucat cu forma sprâncenelor mele și sunt tare încântată”, a spus Viviana Sposub, pe pagina personală de Instagram.

Problema cu care Viviana Sposub se confruntă de luni bune

Nu de mult, Viviana Sposub le povestea fanilor din mediul online că se confruntă cu o problemă, care nu îi dă pace deja de luni bune.

Este vorba despre o durere de genunchi, căreia însă nu i-a dat deloc importanță, asta până când durerile au început să devină mai puternice.

Pentru că a ajuns chiar în punctul în care nu mai putea să ducă la bun sfârșit activități din rutina sa zilnică, de exemplu mersul la sală, aceasta a decis să consulte un specialist și a început deja un tratament.

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: La ce oră se publică notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a răbufnit după ce a cedat locul la rând unei femei cu un copil într-un supermarket. Gestul femeii a făcut-o să izbucnească: "M-am crucit!"- radioimpuls.ro

Citește și: „Iubirea mea” Cine o ajută pe Viviana Sposub să treacă peste despărțirea de George Burcea?! Era de așteptat

„De câteva luni mă confrunt cu durere de genunchi, însă am crezut că o să treacă de la sine. Am continuat să fiu activă, să merg la sală, dar durerea s-a agravat. Cei care au mai avut sau au astfel de dureri știu cât de sâcâitoare pot fi! (…) Știți vorba aceea mă doare în cot? Pe mine mă doare în genunchi, ce-i drept. Nu se mai poate, am lăsat prea mult problema asta de o parte și am ajuns în punctul în care nici măcar nu mai pot să merg la sală de durere, dar sunt fericită că deja am făcut prima ședință și mă simt ceva mai bine, vă țin la curent. Vă spun din tot sufletul, nu lăsați o durere nerezolvată”, a spus Viviana Sposub, în mediul online.

Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram]