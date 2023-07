„Am renunțat la multe” Bibi și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru cariera sa! Prin ce a fost nevoită să treacă vedeta, înainte să cunoască succesul: „Am făcut multe sacrificii”

In articol:

Bibi este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră. Tânăra se bucură de o carieră în plină ascensiune, mai ales că a ajuns rapid la inimile ascultătorilor. Datorită carismei și talentului său, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani.

Chiar dacă din punct de vedere profesional se poate declara împlinită, Bibi a mărturisit că a făcut foarte multe sacrificii pentru a ajunge în acest punct al vieții ei, iar de-a lungul copilăriei, a renunțat la multe momente, însă nu regretă nimic.

Bibi, nevoită să facă sacrifcii pentru cariera sa

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Bibi a muncit încă de mică pentru visul său, acela de a ajunge o artistă de succes. Este în lumina reflectoarelor încă de pe vremea când era doar un copil, tocmai din această cauză a fost nevoită să facă mai multe sacrificii de-a lungul anilor.

Totuși, nu regretă acest lucru, mai ales că roadele nu au încetat să apară. Până la această vârstă, a reușit să-și achiziționeze singură o mașină și chiar și o locuință de lux, la care a visat încă din copilărie.

Munca ei nu a fost în zadar, motiv pentru care acum se bucură de numeroase proiecte, dar și de o situație financiară bună.

Citește și: Bibi, surpriză inedită de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 21 de ani: „Nu m-am așteptat o secundă. Sunt extrem de norocoasă și fericită”

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Ce s-ar întâmpla dacă cea mai mare navă de croazieră din lume, mai mare de cinci ori decât Titanicul, ar lovi un aisberg- stirileprotv.ro

„Cariera pe care am ajuns să o am la aceasta vârstă e realizarea mea cea mai mare. Fac totul cu pasiune si multă plăcere. Alte realizări din punct de vedere material ar fi faptul ca mi-am cumpărat mașină nouă înainte de 18 ani, apoi la 20 de ani penthouse-ul la care am visat de când eram copil. Chiar dacă am muncit de mică si am făcut multe sacrificii în copilăria mea, sunt recunoscătoare că fac ceea ce iubesc, iar rezultatele nu au încetat să apară.” , a mărturisit Bibi pentru fanatik.ro.

Citește și: Bibi, implicată într-un accident rutier! Cum se simte cântăreața după impact: “A intrat cu o viteză destul de mare”

La ce a renunțat artista pentru a avea succes?

Fără îndoială, arta cere sacrificii, iar Bibi știe foarte bine acest lucru. În ciuda faptului că face ceea ce îi place, artista a mărturisit că a fost nevoită să renunțe la mai multe lucruri de-a lungul timpului, mai ales pe vremea când era doar un copil.

Cu toate acestea, și-a dat seama încă de la o vârstă fragedă cât de importantă este muzica pentru ea, tocmai de aceea nu a renunțat niciodată să muncească pentru visurile sale. Ani mai târziu, rezultatele au apărut, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie.

Citește și: Bibi, mesaj emoționant pentru mama ei. Care este relația dintre cele două: „E raza mea de soare”

Citeste si: „Sunt însărcinată” Dana Roba și fiica sa, discuție neașteptată în fața camerelor! Makeup artista a postat tot pe contul său de socializare- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mădălina Crețan, postare înduioșătoare. Soția lui Nosfe este recunoscătoare unui artist celebru care i-a fost sprijin de când Nosfe a murit: "Te iubesc, îți mulțumesc că ești familie"- radioimpuls.ro

Tânăra este recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase pe care le-a trăit de-a lungul timpului, mai ales că a reușit să cunoască faima și succesul foarte devreme.

„Nu cred că aș putea sa zic că 'am plătit un preț', deoarece fac ce iubesc. Recunosc ca nu mi-a fost ușor și am renunțat la multe, în special când eram mai mică, ca să reușesc să îmi dedic timp pentru carieră, dar nu regret absolut nimic. Chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața frumoasă pe care mi-a oferit-o!”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.

Bibi, nevoită să facă sacrificii pentru cariera sa [Sursa foto: Instagram]