„Am simțit ca mama mea va muri”. Betty Salam, mărturii cutremurătoare despre copilăria fără mamă. Ce semne a lăsat lipsa Fănicăi 

Betty Salam este o mamă împlinită, o femeie fericită și se bucură de o carieră de succes în industria muzicală, însă copilăria nu a fost cea mai fericită.

La o vârstă fragedă, Betty a fost nevoită să se confrunte cu un moment care ar îngenunchea orice copil: pierderea mamei.

Fănica, marea dragoste a lui Florin Salam a murit pe când Betty avea doar 7 ani, iar fiica manelistului a dezvăluit că a simțit că se va întâmpla acest lucru în momentul în care mama sa era internată în spital.

Ce ar face Betty Salam dacă s-ar putea întoarce în trecut

Fiica lui Florin Salam nu a asistat la momentul în care mama ei a murit, iar acum este de părere că a fost ma bine așa, pentru că și-o amintește pe Fănica veselă, așa cum era ea. Totuși, dacă s-ar putea întoarce în trecut, vedeta ar alege să fie într-o zi nefericită, în momentul în care mama sa s-a stins din viață.

„ M-aș fi întors în trecut, într-o zi în care eu știam că o voi pierde pe mama mea. Adică, când eu știam că ea este în spital pentru a se face bine, eu mi-aș fi dorit tare mult să merg atunci la ea. Nu am fost și nu am mai văzut-o pe mama nici când a murit.

Eu nu am văzut-o și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. A făcut bine că nu am văzut-o pe mama mea în momentul acela. Nu voiam să rămân cu o amintire urâtă. Eu o știu pe mama mea cum era ea și am rămas cu imaginea asta”, a mărturisit Betty Salam, la „În oglindă”.

Pentru Betty, ziua din trecut în care s-ar întoarce ar fi cea în care mama ei s-a stins din viață. Bruneta și-ar fi dorit să o roage să fie puternică și să o vegheze în trecerea prin viață.

„ Să știi că m-am gândit de multe ori la chestia asta și nu mi-am dorit să mă duc în timp într-o zi frumoasă. Mi-am dorit să fiu atunci, cu ea la spital, înainte ca ea să își dea sufletul și să vorbesc cu ea. Nu știu, probabil să îi spun ultimele mele cuvinte”, a mai dezvăluit ea.

Betty Salam și Mihai Ghiță în platoul „În oglindă” [Sursa foto: Captură YouTube]

Betty Salam a simțit că mama ei va muri

Fiica lui Florin Salam a dezvăluit că a simțit că mama ei va murit, în timp ce Fănica era internată în spital. Bruneta, în vârstă de 7 ani la acel moment, a povestit că a văzut scenele înmormântării în fața ochilor, dar niciodată nu i-a dezvăluit acest lucru tatălui ei.

Betty nu a fost prezentă la evenimente, însă le-a cautat mult mai târziu în mediul online, iar atunci a văzut că nenorocirea a decurs așa cum presimțise ea, cu o săptămână înainte.

„ Am simțit cu o săptămână înainte să se întâmple cu mama mea. M-am simțit vinovată pe tema asta, eram foarte mică, aveam 7 ani. Tot momentul eu l-am văzut pe internet.

Nu am fost la moartea mamei mele.(...) Tot ce s-a întâmplat atunci am văzut pe net, am intrat și am căutat acum câțiva ani, iar tot ce s-a întâmplat acolo, eu am văzut toate astea cu o săptămână înainte în viziunea mea, când ea era la spital. Știam că mama era în spital și că are probleme și am simțit asta, am văzut asta”, a povestit frumoasa brunetă, pe canapeaua de la „În oglindă”.

Betty Salam, mărturii emoționante la „În Oglindă” cu Mihai Ghiță [Sursa foto: Captură YouTube]

Betty Salam a conștientizat că a pierdut-o pe mama ei în clipa în care a deveni chiar ea mamă

Betty Salam s-a maturizat extrem de repede, iar în lipsa mamei a fost nevoită să facă mai multe lucruri pe care un copil poate nu le-ar face așa repede. Artista a dezvăluit că a suferit enorm de mult, mama ei lipsind în cele mai grele momente.

Clipa în care Betty și-a dat seama că și-a pierdut mama a fost atunci când a născut, artista mărturisind că atunci s-a simțit cu adevărat singură, știind că îi lipsește ajutorul și îndrumarea mamei.

„Am conștientizat că am pierdut-o pe mama mea când l-am născut pe Mathias. Atunci mi-am dat seama că eu nu o am pe mama lângă mine. Știam chestia asta și sufeream foarte tare pe chestia pentru că mi-a lipsit mama în cele mai grele momente ale vieții mele.

M-am făcut mare, aveam nevoie de sfaturi, să mă îndrume pe un drum bun, asta am făcut singură și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut capul pe umeri. Când l-am născut pe Mathias atunci m-am simțit singură”, a dezvăluit Betty Stoian, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

