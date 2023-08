„Am simțit că va fi locul în care ne vom căsători” Jojo a vorbit despre motivul pentru care ea și Paul Ipate au decis să se căsătorească în Italia. Care este povestea rochiilor purtate de artistă: „Am visat să port trei rochii”

In articol:

Cătălina Grama, cunoscută pe scenă drept Jojo și soțul său, Paul Ipate și-au jurat iubire veșnică. Cei doi s-au căsătorit într-un decor de vis în Puglia, o regiune din Italia.

Se pare că au avut parte de o nuntă ca în filme, alături de familie și prieteni. În ziua cea mare, Jojo a ales să îmbrace trei rochii de mireasă și a strălucit în toate trei. Actorii au făcut doar cununia civilă, însă au vorbit recent și când își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu.

Mai mult, Jojo a vorbit și despre motivul pentru care au ales să se căsătorească în Italia, dar și care este povestea din spatele rochiilor sale.

Când vor face Jojo și Paul Ipate cununia religioasă?

Cătălina Grama și Paul Ipate trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de nouă ani, iar acum au simțit că este momentul să înceapă un nou capitol important din viața lor, de data aceasta, în calitate de soț și soție. Fără doar și poate, a fost o zi încărcată de emoții, dar și de multă bucurie, iar cei doi s-au completat perfect în ziua cea mare și au arătat impecabil împreună.

Mai mult decât atât, Jojo a ales să poarte trei rochii de mireasă în ziua cea mare, însă fiecare dintre ele a avut o poveste de spus și au fost alese cu mare grijă, pentru fiecare moment important din timpul nunții.

„Am visat să port trei rochii speciale și foarte diferite care să se potrivească cu energia inegalabilă a locului.(...) am ales trei rochii care spun o poveste.

Prima iubire a fost rochia simplă din mătase duchesse pe care fetele au accesorizat-o cu mănuși din dantelă fină și prețioasă cu fir de aur. Apoi a venit marea mea iubire, rochia din dantelă cu spate gol brodată, cu cristale preziosa și paiete, pe care simt că Zora o va purta intr-o bună zi. Pentru tăierea tortului și petrecere am purtat o rochie sirenă brodată manual care a reprezentat în adevăratul sens al cuvântului spiritul italian.”, a scris Jojo pe rețelele sale de socializare.

Pentru moment, cei doi au ales să facă doar cununia civilă, însă Jojo a oferit și primele amănunte cu privire la momentul în care vor alege să se cunune și religios.

„Am făcut doar cununia civilă. În ce privește cununia religioasă, mai vedem ...”, a mărturisit artista pentru click.ro.

De ce au ales cei doi actori să se căsătorească în Italia?

Îndrăgita artistă a mărturisit că ea și Paul Ipate s-au îndrăgostit iremediabil de Puglia, iar de atunci au simțit că în acel loc se vor căsători. Așa a și fost, întrucât un an mai târziu cei doi și-au jurat iubire veșnică într-un decor de vis, exact așa cum a și visat Jojo.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă in Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători.

Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifică a locurilor, frumusețea fiecărui colțisor din acest rai ne-a inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. Dolce far niente este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem.”, a mai scris actrița pe contul său de Facebook.