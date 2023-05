„Am simțit nevoia să ne recalculăm traseul” Adelina Pestrițu a avut o discuție serioasă cu soțul ei înainte să ia această decizie. Cei doi nu au mai vrut ca fiica lor să apară pe rețelele de socializare

In articol:

Adelina Pestrițu este o prezență cunoscută în mediul online și are milioane de fani pe rețelele de socializare, acolo unde postează momente importante din viața sa. Bruneta a reușit să-și creeze o carieră demnă de invidiat, dar și o familie pe măsură.

Adelina Pestrițu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Virgil Șteblea, și au împreună o fiică, pe Zeny.

În trecut, vedeta obișnuia să posteze imagini și videoclipuri cu Zeny, ba chiar i-a deschis acesteia și propriile conturi pe social media. Bruneta a vorbit acum deschis despre acest subiect și a dezvăluit motivul pentru care a luat hotărârea bruscă de a nu-și mai expune fiica.

De ce nu mai postează Adelina Pestrițu imagini cu fiica sa?

Adelina Pestrițu i-a surprins pe toți acum ceva timp cu decizia de a nu își mai expune copilul în mediul online și de a închide toate conturile de socializare cu numele micuței. Se pare că a fost o decizie luată de comun acord cu soțul său, Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu spune că acesta a fost modul prin care au decis că își pot proteja copilul și că îi pot oferi intimitate, așa cum ar face orice părinte.

„Știm că poate părea greu de înțeles din exterior, dar, după cum am mai spus, așa am simțit să facem la momentul respectiv, fără a ne dori să supărăm sau să deranjăm pe cineva. A fost o perioadă în care am simțit nevoia să ne recalculăm traseul. Am discutat cu Virgil și așa am hotărât atunci. Toți părinții vor să-și protejeze copiii, și cine înțelege asta nu judecă deciziile altora.

Suntem pentru prima dată părinți și nu știm dacă deciziile noastre sunt întotdeauna corecte, dar căutăm mereu să facem ceea ce simțim că este mai bine pentru ea. Îi respectăm intimitatea și sigur va veni momentul în care ea va putea decide dacă își dorește să folosească rețelele de socializare sau nu. Tot ce ne dorim este să păstrăm un echilibru în toate.” , a spus Adelina Pestrițu pentru viva.ro.

Acum, fiica lor, Zeny, apare din ce în ce mai rar pe rețelele de socializare, însă bruneta a mărturisit că nu exclude posibilitatea de a apărea în campanii comerciale de familie, deși la mijloc nu este vorba nici pe departe de partea financiară.

„Nu vedem nimic rău în a face campanii comerciale de familie și probabil că se va întâmpla și asta la un moment dat, cine știe?! Toate la timpul lor. Banii sunt pe ultimul plan în această discuție.”, a adăugat vedeta pentru sursa menționată anterior.

Virgil Șteblea, un tată model

Nu mai este un secret pentru nimeni că cei doi pun familia pe primul plan. Virgil Șteblea este un tată extrem de implicat și grijuliu. Își iubește mult fiica și petrec împreună timp de calitate, făcând diverse activități. Au o relație tată-fiică așa cum mulți și-ar dori, tocmai de aceea Adelina Pestrițu spune că este mândră de el și de tot ce face pentru binele lui Zeny.

„Sunt tare mândră de el. E un tată bun, are răbdare și este implicat. Se joacă mult cu ea, fac puzzle și lego ore în șir și este foarte protector. Zeny e feblețea lui și totul e în funcție de cum vrea fata lui. O răsfață și nu rezistă niciunei cereri care vine din partea ei.”, a mai spus Adelina Pestrițu pentru aceeași sursă.