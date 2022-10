”Am slăbit 10 kilograme” Luminița Anghel a găsit metoda ideală prin care să își remodeleze silueta. Care este secretul artistei

In articol:

Luminița Anghel este una dintre cele mai îndrăgite artistei de la noi, cu o poveste de viață care, în trecut, prin prisma fiului adoptiv, a ținut-o pe primele pagini ale tabloidelor.

Însă, muzica a fost mereu cea care vorbit pentru ea, fiind apreciată pentru talentul său, dar și pentru sinceritatea debordantă de care a dat dovadă în fața publicului ei.

Luminița Anghel se menține în formă prin sport și dietă

Totodată, fanii au admirat-o și pentru imaginea pe care o etalează de ani de zile. Acum, însă, la 54 de ani, surprinde pe toată lumea.

Și asta pentru că celebra cântăreața a câștigat lupta cu kilogramele, datorită noii sale pasiuni, dar și a regimului alimentar pe care-l urmează.

De mai bine de un an, cântăreața spune că a devenit dependentă de a face sport în aer liber. Luminița Anghel s-a alăturat unui grup de femei care practică alergatul pe străzile din București și astfel se laudă că are acum 10 kilograme în minus.

Însă, precizează cântăreața, pe lângă sportul pe care-l face, Luminița Anghel ține și un regim alimentar despre care spune că a fost mai întâi încercat de marile vedete de peste hotare, cărora le-a dat mari roade, exact așa cum s-a întâmplat și în cazul ei.

Un fasting de 18 ore și o atenție sporită la ce și când mănâncă o ajută pe vedetă să se mențină într-o formă de zile mari.

”Zilnic fac sport, outdoor, sport stradal, se cheamă mers sportiv, un fel de maraton, dar mai simplu, pentru necunoscători. Mers rapid cu alergare pe întoarcerile pe străzi – 10 km pe zi. Am niște fete care m-au atras în această nebunie, suntem o gașcă de gagici care facem acest sport. Ele împlinesc 2 ani în octombrie, eu fac un an și 6 luni acum. Țin celebrul fasting, adică mâncat după 18 ore micul dejun, 4 ore distanță între micul dejun și prânz minim și ultima masă la 5 după amiază. Prin această metodă slăbesc vedetele la Hollywood pentru rolurile lor, a fost probată, este de succes și recunosc că și pe mine a funcționat fantastic. Am slăbit 10 kg din momentul în care am început. Anul trecut în luna mai aveam 63 kg, iar acum am 53 kg. Este stilul meu de viață să fac mișcare”, a spus Luminița Anghel, conform Unica.