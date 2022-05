„Am slăbit 17 kilograme și am devenit bulimic” Sebastian Dobrincu, primele declarații despre problemele pe care le-a avut! Nici măcar familia nu știa cu ce se luptă

In articol:

Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai de succes tineri de la noi din țară, iar încă de la o vârstă fragedă, iubitul Ioanei Ignat a reușit să atingă succesul, însă asta a venit la pachet cu o grămadă de probleme, pe care le-a ținut ascunse până în prezent.

Tânărul milionar a povestit cum s-a confruntat cu depresia, ajungând să slăbească 17 kilograme, devenind chiar și bulimic. De asemenea, acesta a mai povestit că îi era din ce în ce mai greu să-și găsească motivația, mai ales că nicio persoană nu l-a încurajat la momentul respectiv, căci nimeni nu știa cu ce probleme se confrunta tânărul, asta pentru că își ținuse ascunsă suferința.

„Am căzut într-o depresie puternică pe care am ascuns-o”

Cu toate că Sebastian Dobrincu avea tot ce își dorea, își atinsese cele mai mari obiective și trăia o viață de lux, tânărul s-a confruntat cu depresia în urmă cu ceva timp, pe care a ascuns-o tuturor, de la familie și apropiați până la fanii săi, care îl susțin și îl admiră foarte mult.

Tânărul milionar spune că la vremea respectivă nu putea dormi și mânca, ajungând astfel să slăbească 17 kilograme și devenind bulimic.

De asemenea, acesta a mai povestit că nu își putea găsi motivația și nimic din tot ce avea nu-l mai făcea fericit.

„Am căzut într-o depresie puternică pe care până acum am ascuns-o tuturor, de la familie și apropiați până la publicul larg. Am început să nu mai pot dormi și mânca, am slăbit 17 kg și am devenit bulimic. Mi-am pierdut orice motivație. Nu mă mai entuziasma nici succesul, nici banii, nici faima. Am lichidat mare parte din acțiunile și investițiile mele, mi-am delegat responsabilitățile și am abandonat orice proiect aveam în derulare”, a spus Sebastian Dobrincu pe rețelele de socializare.

Sebastian Dobrincu a mai mărturisit că luxul în care trăia nu mai reprezenta nimic pentru el, ba chiar mergea singur pe plaja din Los Angeles și stătea acolo până seara.

De asemenea, milionarul a mai precizat că, deși existau multe persoane în jurul său care îl lăudau și îl apreciau pentru lucrurile pe care le realizase până la vremea respectivă, acesta nu se putea bucura de acest fapt.

”Mă trezeam dimineața într-o casă de $4M în Los Angeles, mergeam singur pe plajă și stăteam acolo până seară, uitându-mă la cer. Eram atât de trist, însă lumea mă vedea atât de împlinit, iar fiecare laudă sau apreciere, mă îngropa și mai tare. Țineam tot în mine și nu îndrăzneam să alterez imaginea perfecta din ochii oamenilor”, a mai zis el.

Sebastian Dobrincu [Sursa foto: Instagram]