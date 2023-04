„Am spus: Gata” Cristi Borcea nu a mai rezistat! Ce a dezvăluit despre el și Valentina Pelinel?! Nu mulți au știut asta

In articol:

Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează o familie de 5 ani. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor au rezultat 3 copii minunați, gemenele Rania și Indria și băiețelul Milan.

Cum a ajuns să se îndrăgostească Cristi Borcea de actuala soție

Fostul acționar de la Dinamo București încă era implicat într-o căsnicie în momentul în care a cunoscut-o pe Valentina Pelinel, însă din cauza sentimentelor puternice față de ea, acesta a decis să renunțe la tot.

Cristi Borcea este îndrăgostit peste măsură de femeia care i-a dăruit deja 3 copii și susține că este cea mai frumoasă din toată lumea. Fostul acționar de la Dinamo încă își amintește momentul în care a început să aibă sentimente pentru fostul fotomodel și intenționează să o facă să se simtă fericită și specială pentru tot restul vieții.

Recunoaște că este împlinit lângă actuala sa soție și încearcă în fiecare zi să o cucerească tot mai mult si să o păstreze alături de el.

Citește și: Motivul pentru care Cristi Borcea ar divorța de Valentina Pelinel fără să stea pe gânduri! Nu acceptă asta nici după 4 ani de căsnicie: „Nu poate să-mi impună soția mea așa ceva”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Avertisment fără precedent din partea SUA! Lovitură pentru Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: „Mă declar o familistă” Valentina Pelinel îl va face tată pe Cristi Borcea pentru a treia oară? Modelul a răspuns fără perdea

”Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o… Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: `Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea`”, a dezvăluit Cristi Borcea, pentru Fanatik SuperLiga.

Cristi Borcea renunță la eticheta de “cuceritor” pentru cea de “familist”

Cristi Borcea este deja cunoscut pentru succesul pe care îl are în relații, dovadă și cei 9 copii pe care îi are cu 4 femei.

Cu toate acestea, fostul acționar susține că Valentina Pelinel este ultima sa soție și nu intenționează să o piardă. Bărbatul este îndrăgostit de ea și o iubește cu adevărat, motiv pentru care fostul model este deja de ani buni ”doamna Borcea”, cu acte în regulă.

Citeste si: „Noi suntem familia lui.” Ce acuzații i-a adus Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, lui Doru Gușman- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 27 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum ar fi reacționat Kate Middleton când a aflat că Rose Hanbury, presupusa amantă a printului William participa la încoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Cristi Borcea a luptat din greu să îi câștige inima Valentinei Pelinel, cu toate că în acea perioadă încă era căsătorit cu fosta soție, Alina Vidican. Ulterior, bărbatul a părăsit-o pe fosta parteneră, mânat de sentimentele puternice pe care le avea pentru fostul model.

”Eram căsătorit, da… (când a cucerit-o pe Valentina Pelinel, n. red.). Dar asta e ultima căsătorie”, a mai spus fostul acționar de la Dinamo București.

Cristi Borcea, îndrăgostit peste măsură de Valentina Pelinel [Sursa foto: Instagram]