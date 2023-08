„Am știut atât de sigur că suntem unul pentru altul” Zi de mare sărbătoare pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan! Cei doi sărbătoresc opt ani de când au spus „DA!”. Mesajul emoționant postat de artistă: „Cam lung și melodramatic”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare, iar de atunci și până în prezent trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Au pus bazele unei familii minunate, iar din rodul iubirii lor s-au născut și cei trei băieți ai cuplului, Alexandru, Andrei și Adrian.

Mai mult, cei doi se bucură de cariere de succes, motiv pentru care sunt nevoiți să își împartă timpul între rolul de artist și cel de părinte. Până în aceste momente, se pare că au reușit cu brio să facă față tuturor provocărilor, demonstrând în fiecare zi că relația lor a trecut testul timpului.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, opt ani de când au spus „DA!”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se pare că cei doi sunt mai fericiți ca oricând. Astăzi este o zi cu o mare însemnătate pentru cei doi, întrucât sărbătoresc opt ani de când au spus „DA!” în fața ofițerului Stării Civile. În ciuda faptului că timpul a trecut foarte repede, au învățat să fie întotdeauna alături unul de celălalt și să facă față tuturor provocărilor.

Citește și: "Totul e la extreme" Adela Popescu a recunoscut ce se întâmplă, de fapt, în familia ei. Mărturisirea cu care a stârnit un val de comentarii: "Vreți să păreți în această lume virtuală"

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

Mai mult, se bucură de o familie minunată, mai ales că au împreună trei băieți minunați care le fac viața mai frumoasă și de care sunt foarte mândri. Cu această ocazie, Adela Popescu a postat un mesaj emoționant pe rețelele sale de socializare, acolo unde țin în permanență legătura cu fanii săi. Artista a vrut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de ei în acești ani, mărturisind, încă o dată, că este recunoscătoare pentru toate lucrurile minunate din viața sa.

Citește și: Adela Popescu, mesaj neașteptat pentru Andreea Ibacka, chiar de ziua ei de naștere! Ce i-a transmis soția lui Radu Vâlcan?! Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta

„OPT ani de la cununia civilă. Eram atât de mici atunci. Dar așa mici cum eram, am știut atât de sigur că suntem unul pentru altul. Acum nu mai suntem atât de mici, dar știm că am ales corect. Știm asta in primul rând uitându-ne la copiii noștri. Cei mai mari profesori la care puteam visa. Suntem recunoscători că suntem împreună, sănătoși.

Citește și: Cine este și cum arată Tereza, fosta soție a lui Radu Vâlcan! Căsnicia lor a durat doar 4 ani; „M-am căsătorit pentru că mi se părea cool”

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Liviu Vârciu, reacție uluitoare când vine vorba despre copiii lui. Fanii artistului au reacționat imediat- radioimpuls.ro

Noi cinci, in primul rând, și familiile noastre întregi pentru care mulțumim în fiecare seară.

Și vă mulțumim și vouă pentru toată susținerea și dragostea pe care ne-ați arătat-o în toți anii ăștia. Cam lung și melodramatic mesajul, dar e de vină apusul ăsta care ne-a prins la mare.”, a scris Adela Popescu pe rețelele sale de socializare.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sărbătoresc opt ani de la cununia civilă [Sursa foto: Facebook]