”Am suferit foarte mult” Carmen Negoiță, adevărul dureros din spatele divorțului de Ionuț Negoiță. Copiii celor doi au fost cei mai afectați

Carmen Negoiță pare că are noroc în toate, mai puțin, însă, la capitolul amor. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” este o mamă singură și, deși a preferat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor, acum s-a reîntors în trecut și a făcut publice detalii neștiute din spatele divorțului de tatăl copiilor săi.

Carmen și Ionuț Negoiță au fost căsătoriți, au devenit părinți și toată lumea credea că cei doi duc o viață de poveste, mai ales că din punct de vedere financiar nu le-a lipsit absolut nimic.

Carmen Negoiță, viață grea după divorț

Ea spune, însă, că, tocmai puterea financiară pe care o avea fostul soț, pe lângă altele, au dus la destrămarea familiei.

Carmen Negoiță, la 12 ani de la divorț, declară că acum, după ce a suferit enorm în urma deciziei de a se separa de Ionuț, în ceea ce-l privește, nu mai are niciun fel de sentimente. Bărbatul căruia la un moment dat îi jurase iubire veșnică îi este acum indiferent.

„Eu am fost foarte convinsă. Pentru mine au fost mulți, mulți ani și multe experiențe înainte de... Am zis că la un moment dat o să scriu o care despre asta, pentru că toată lumea a considerat că este roz acea relație, dar... vai de mine. Am suferit foarte mult. Pentru mine a fost o maturizare extrem de bruscă acea relație. Nu pot să spun nici că-l urăsc, dar nici că... este un fel de resemnare și detașare totală. Unde te poate afecta un om, care, pentru el, scopul lui în viață sunt numai banii... fix acolo. Să te facă să simți cât mai multe lipsuri, ca el să se pună pe o poziție, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o gândire foarte limitată ”, a spus Carmen Negoiță, la un post TV.

În urma divorțului, deși spune că a avut multe de câștigat, căci a avut timp și spațiu să evolueze și să devină cine este astăzi, pe lângă suferința sa, a existat și cea mai dureroasă parte: felul în care copiii ei au gestionat situația.

Mai bine de un an, spune vedeta, a încercat din răsputeri să fie alături de copiii ei și să îi facă să înțeleagă că separarea de tatăl lor a fost o decizie ce trebuia luată și că lucrurile vor decurge normal și de la acel punct încolo.

Ba mai mult decât atât, fiica sa a și avut nevoie de îndrumare psihologică pentru a depăși acea perioadă, iar vedeta a fost nevoită să înfrunte și gura lumii, dar și schimbarea traiului venit odată cu divorțul, veniturile sale fiind mai limitate față de ale fostului partener.

„A fost o eliberare care s-a produs în timp. Pentru mine a fost ca un câștig. Aveam tot spațiul pentru mine, aveam loc să mă desfășor, aveam loc să mă ocup de mine și să fac ceea ce vreau eu. N-a fost ușor pentru ei (n.r. copii). Nu s-a văzut niciodată, dar am dormit un an și jumătate între ei doi, ca să-i scot din pat. Mai ales Ingrid, care era foarte atașată de mine. A trebuit să merg foarte mult timp la psiholog cu ea. Multă lume m-a blamat, mai ales din cei cunoscuți, care mi-au zis ”de ce divorțezi, că tu nu ai grija zilei de mâine și ar trebui să fii fericită”, ori viața nu înseamnă numai asta. Mi-am asumat faptul că nu o să-mi permit nici pe sfertul sfertului din ceea ce-mi permiteam, dar am ajuns la concluzia că e mai important să încep să mă dezvolt ca om ”, a mai adăugat fosta concurentă de la Kanal D.