”Am superstiții” Larisa Udilă, pregătită să își schimbe radical viața. Ce urmează să se întâmple cu vedeta, în mare secret

Larisa Udilă este una dintre cele mai active vedete de pe Instagram, acolo unde împărtășește cu admiratorii săi tot ce se întâmplă în viața sa, bun sau rău.

Iar anul 2023 a venit pentru ea, dar și pentru cei care fac parte din comunitatea sa online cu multe surprize.

Larisa Udilă, pregătită de un nou capitol al vieții

Pe lângă reducerile și sfaturile pe care le oferă, acum soția lui Alexandru Ogică a pus pe toată lumea pe jar cu ultimul său anunț.

Conform spuselor sale, vedeta se pregătește de un mare moment al vieții sale. Motiv pentru care emoțiile au atins cote maxime, la fel și stresul și bucuria, dar i s-a dat și programul peste cap.

Și asta pentru că încearcă să pună totul la punct pentru momentul cel mare, atunci când visul ei va prinde contur.

Și tot atunci, când totul se va îndeplini, Larisa Udilă spune că le va dezvălui și internauților despre ce este vorba mai exact.

Pentru că deocamdată a spus doar că are nevoie ca la acel moment să fie în cea mai bună formă a sa din punct de vedere fizic, restul detaliilor preferând, pentru că este o fire superstițioasă, să

le țină departe de ochii curioșilor.

Tocmai de aceea, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” s-a lăsat pe mâna specialiștilor în frumusețe, de mare ajutor fiindu-i și recomandările fanelor sale, care deja s-au prins despre ce surpriză colosală vorbește vedeta.

”Vă promit că până la momentul special de anul acesta o să arăt cel mai wow de până acum. Sunt secretoasă legată de moment pentru că am superstiții. Dar promit că imediat ce am totul pus la punct vă iau cu mine peste tot. Ideea este că trebuie să mă întrec pe mine la nivel fizic. Și câteva dintre urmăritoare mi-au făcut niște recomandări pentru că au ghicit de ce am nevoie. Vă mulțumesc!”, a scris Larisa Udilă, pe contul său de Instagram.

Dorința vedetei de a fi într-o formă de zile mari vine și după ce mulți internauți au criticat-o pentru felul în care a ajuns să arate după ce a născut.

În cele nouă luni de sarcină, vedeta a pus pe ea 30 de kilograme, ulterior a scăpat de 20 dintre ele, dar tot nu a ajuns la forma inițială.

Chiar și așa, însă, ea declara în urmă cu ceva timp, că nu pune deloc presiune pe ea pentru felul în care arată, important fiind să se simtă bine și să-și poată alăpta copilul în mod sănătos.

„Criticile au venit din partea femeilor, mi s-a părut absurd. Nu te poți recupera într-o secundă, dacă iei 30 de kilograme în sarcină. Eu am luat în greutate fără să mănânc foarte mult. Nu a depins 100% de mine, dar am fost și puțin inconștientă că am mâncat orice. Trebuie să-mi iau timpul meu ca să slăbesc. Nu pun presiune pe mine, am slăbit deja 20 de kilograme, mai am zece, dar trebuie să am grijă ce mănânc că-mi alăptez bebelușul”, declara Larisa Udilă, la un post de televiziune.