„Am tot primit mesaje de la voi” Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu s-au mai afișat împreună pe rețelele de socializare. Acum totul are sens

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, iar de când au o relație și familia lor s-a mărit, fanii au dorit mereu să știe ce se întâmplă în viața lor. Zis și făcut, căci cei doi parteneri i-au ținut mereu la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor, prin intermediul rețelelor

de socializare, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Deși și-au obișnuit fanii cu postări în mediul online, ei bine, însă, în ultima perioadă, niciunul dintre soți nu a mai postat atât de des, așa că fanii s-au întrebat ce se întâmplă, iar Gabriela Cristea a venit imediat cu o serie de explicații, povestindu-le internauților că ea și partenerul de viață au fost plecați într-o vacanță, în Tenerife.

“Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de an. Am tot primit mesaje de la voi pentru ca nu am mai postat în feed de multa vreme, dar ne-am dorit tare mult sa ne bucuram mai mult de “noi” la început de an. Azi noapte ne-am întors din vacanta unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife si ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din alta lumea. Toate imaginile filmate le vom grupa în 2 vloguri pe care le vom încărca în curând pe YouTube iar zilele următoare o să urcăm aici mai multe poze. De astăzi la munca, dar vă povestesc mai târziu ce și cum!”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea ar vrea să petreacă mai mult timp alături de soțul ei, Tavi Clonda

În urmă cu ceva timp, Gabriela Cristea chiar a povestit în cadrul unui interviu că i-ar plăcea să petreacă mai mult timp alături de partenerul ei de viață, Tavi Clonda, și să profite de timpul liber în doi, în diferite locații din alte țări, însă de când au apărut fiicele lor, Victoria și Iris, prezentatoare TV trebuie să-l împartă pe soțul ei cu micuțele sale, căci bărbatul este tare atașat de cele două.

Citește și: Căsnicia cu Marcel Toader a lăsat răni adânci în sufletul Gabrielei Cristea! Ce s-a întâmplat, de fapt, pe vremea când erau căsătoriți: „Un bărbat abuzator”

“Eu aș vrea să plecăm pe undeva, dar am un soț care nu mai este soțul meu, este doar tatăl copiilor pentru că nu vrea să se despartă de ele”, a spus Gabriela Cristea pentru ego.ro.