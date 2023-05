„Am trăit cât alții în 7 vieți” Adriana Bahmuțeanu își sărbătorește astăzi ziua de naștere, la câteva zile de la cununia religioasă! Câți ani a împlinit jurnalista

In articol:

Adriana Bahmuțeanu a împlinit astăzi onorabila vârstă de 49 de ani, la câteva zile distanță după ce și-a unit destinul cu cel al partenerului său, în fața lui Dumnezeu. Pentru a marca acest moment special din viața sa, jurnalista a postat în mediul online un mesaj emoționant, prin care le-a făcut fanilor ei mai multe dezvăluiri.

Vârsta de 49 de ani a găsit-o pe Adriana Bahmuțeanu fericită în plan sentimental, împlinită și pregătită să primească cu demnitate tot ceea ce viața îi va dărui de acum înainte, bun sau mai puțin bun. Iată ce mesaj a transmis vedeta admiratorilor ei, chiar de ziua sa de naștere!

Citește și: Dezvăluiri cutremurătoare despre Carmen Harra! Casa celebrei clarvăzătoare din America a fost distrusă. Adriana Bahmuțeanu: „Prietena noastră dragă. S-a trezit cu apa peste ea” / EXCLUSIV

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Versurile obscene care s-ar fi auzit la încoronarea reginei Camilla. Momentul a devenit viral| VIDEO- stirileprotv.ro

Adriana Bhmuțenu a împlinit 49 de ani

În ciuda greutăților pe care le-a avut de înfruntat de-a lungul vieți, Adriana Bahmuțeanu este fericită că a ajuns la vârsta de 49 de ani să aibă ocazia să cunoască ce înseamnă cu adevărat fericirea în plan sentimental, dând de înțeles că și-a învățat pe deplin lecțiile pe care viața i le-a oferit pe bandă rulantă în fosta sa căsnicie, cu omul de afaceri Silviu Prigoană.

„Azi e ziua mea! Fără exagerare am aproape jumătate de secol! Dar vârsta e doar un număr, poate e mare poate e mic, în mod sigur anii au trecut parcă prea repede, au zburat ca un fum și sunt fericită ca am ajuns aici ca sa mă bucur din plin de darul numit Viață! Da, am trăit poate cât alții în șapte vieți, am trecut de la agonie sau extaz sau viceversa!”, a

scris Adriana Bahmuțeanu în mediul online.

Citește și: Ce s-a întâmplat înainte de căsătoria Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan?! Nici măcar mamele lor nu au știut că vor face pasul cel mare: „Am ținut secretul”

Citeste si: „Are voie cu patru neveste că e musulman.” Adina Postelnicu este de acord ca partenerul său să aibă mai multe soții- kfetele.ro

Citeste si: O femeie fără adăpost a devenit multimilionară după ce s-a oprit la o benzinărie să schimbe uleiul la mașină- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este și cu ce se ocupă Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra? Milionarul austriac și Geanina din Las Fierbinți s-au căsătorit în secret- radioimpuls.ro

Când va avea loc nunta anului, dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan?

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat în fața lui Dumnezeu recent, considerând că acesta este cel mai important pas pentru soți. Pe de altă parte, din cauza programului foarte încărca pe care îl au amândoi, au decis să amâne din nou petrecerea, considerând că au tot timpul din lume pentru a organiza astfel de evenimente.

„De petreceri avem timp tată viață să ne ocupăm. Nu am reușit să ne ocupăm și de petrecerea de nuntă, pentru că nu am avut timp și nu am reușit să îi adunăm pe toți.”, a spus Adriana Bahmuțeanu.