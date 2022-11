”Am trăit cât alții în zece vieți” Adda, mesaj neașteptat pentru Cătălin Rizea. Cum își va sărbători cuplul vedetă iubirea: ”Ne recăsătorim”

In articol:

Adda și Cătălin Rizea sunt un cuplu efervescent al lumii mondene, iar aparițiile TV și naturalețea de care dau dovadă în public i-au făcut să fie iubiți, dar și criticați.

Felul în care își trăiesc povestea de iubirea și în care-și exprimă sentimentele nu este înțeles și apreciat de toată lumea, dar asta nu îi împiedică pe cei doi să își urmeze cursul vieții.

Adda, împlinită în totalitate lângă Cătălin Rizea

Atât de fericiți sunt împreună, încât acum, Adda, în cartea pe care o va lansa în scurt timp, și-a pus sufletul pe tavă. Artista a ales să îi dedice și soțului ei o parte din munca sa, ce va ajunge în mâinile fanilor ei.

Cătălin Rizea este pentru cântăreață omul care o completează perfect, care îi oferă liniște, siguranță, iubire, protecție, respect și speranța unui viitor în doi excelent.

Mai mult decât atât, fosta concurentă a show-ului din Asia mărturisește că, deși are o relație de nouă ani, încă se simte ca o adolescentă la prima întâlnire de fiecare dată când își vede și aude soțul.

Pentru o astfel de mare iubire, Adda se arată recunoscătoare destinului că încă de la o vârstă fragedă i l-a scos pe Cătălin Rizea în cale.

Astfel, conștientă fiind că nu le va ajunge o viață să se iubească, chiar și după moarte, artista speră să își reîntâlnească soțul și să își continue povestea de iubire începută pe pământ.

„Pentru Cătălin, sufletul meu pereche- ce călătorie nebună am avut până acum! Am trăit cât alții în zece vieți. Îți mulțumesc pentru brațele clade în care mă simt protejată, iubită și în siguranță. Știu că lângă tine nu mi se poate întâmpla nimic. Nu e nevoie să faci ceva special, e nevoie doar să fii, să îți aud vocea și să te văd. Încă am fluturi în stomac când te aud și îți văd chipul. Te iubesc nebunește, în stilul meu caracteristic, și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat mult să te caut. Doar 21 de ani și jumătate am trăit fără tine. Suntem de aproape 9 ani împreună și mai avem vreo 60 de ani în față, apoi ne recăsătorim în următoarea viață, unde sper că te voi căuta și mai puțin”, este mesajul publicat de Adda în mediul online.

Adda, mesaj neașteptat pentru Cătălin Rizea [Sursa foto: Facebook]