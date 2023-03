"Am tras mașina pe dreapta să urlu, să plâng” Oana Lis a trecut prin momente dificile! Soția lui Viorel Lis, mesaj sincer pe internet

In articol:

Oana Lis și-a adunat toate puterile și a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut. Soția fostului edil al Capitalei s-a confruntat cu clipe groaznice, însă a reușit să le facă față devenind din ce în ce mai puternică.

Oana Lis a vorbit despre greutățile cu care s-a confruntat

În urmă cu doar câteva zile, Oana Lis a sărbătorit ziua sa de naștere. Soția lui Viorel a împlinit vârsta de 44 de ani, însă nu a organizat o petrecere mare, precum o făcea în anii din urmă. Vedeta a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, întrucât ea și partenerul de viață au avut probleme serioase cu banii. Mai mult decât atât, Viorel Lis nu se simte prea bine din punct de vedere al sănătății, iar toate acestea au epuizat-o pe Oana Lis.

Din fericire, problemele au trecut, iar cei doi pot răsufla liniștiți. Lucrurile din viața lor s-au așezat și au reușit să găsească un echilibru cu toate că problemele au avut un impact mare asupra Oanei Lis și soțului ei.

Citeste si: Cresc salariile în România! Ce categorie de angajați va primi bani în plus- kanald.ro

Citeste si: Anunțul NATO care îl va înfuria pe Putin. Liderul Alianței, reacție fără perdea. Este așteptată reacția Kremlinului- stirileprotv.ro

Citește și: Mara Bănică, mesaj neașteptat pentru Oana Lis, la împlinirea a 44 de ani. Jurnalista a pornit un val de reacții la adresa blondei: „Este suma tuturor lucrurilor”

Citește și: Prima apariție a lui Viorel Lis, după mai mult timp în care s-a confruntat cu probleme de sănătate! Așa arată acum fostul edil al Capitalei: „Încă n-am murit”

Recent, vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care mărturisea că de foarte multe ori simțea că cedează, iar problemele deveneau din ce în ce mai serioase, însă găsea motiv de a merge mai departe, astfel reușind să treacă prin toate situațiile de criză. Oana Lis este conștientă că printre toate zilele care par să nu se mai sfârșească din cauza greutăților sunt și zile însorite care le aduce bucurie și liniște în suflet.

Citeste si: Răzvan Miheț și Gina Matache i-au luat pe cei doi copii de la Oana Matache! Cum au fost surprinși micuții fără mama lor- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cel de-al doilea tânăr implicat în accidentul cu ATV-ul în Prahova a pierdut lupta pentru viață la 10 zile după ce a murit prietenul lui/”Cu două zile înainte se mișca, a strâns mâna mamei lui și se dezumflase la față”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul tranșant al lui Pique după despărțirea de Shakira și tot scandalul separării care a făcut înconjurul lumii: "Nu imi voi irosi banii să îmi spăl imaginea!"- radioimpuls.ro

"Da, sunt văzută ca o femeie puternică și eu mă simt puternică pentru că fac multe în acest moment din viața mea și am învățat să mă susțin și pe mine, și pe alții. Fetița a devenit femeie. Dar e greu să fii puternic și să te arăți puternic. Cine trece prin asta știe cum e. Numai eu știu de câte ori am plâns la volan mergând. Numai eu știu de câte ori am tras mașina pe dreapta să urlu, să plâng că efectiv nu vedeam drumul de lacrimi. Dar sunt încă pe drum și sunt și foarte multe zile senine", a transmis Oana Lis pe pagina sa de social media, Instagram.

Oana Lis [Sursa foto: Instagram]