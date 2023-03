„Am uitat geanta la mafioți în Spania” Georgiana Lobonț și-a pierdut geanta cu toate actele într-un restaurant din străinătate! Artistei nu i-a venit să creadă ce s-a putut întâmplă după câteva ore

In articol:

Georgiana Lobonț se află de două zile în Spania alături de soțul și de întreaga sa echipă pentru a onora mai multe evenimente la care a fost invitată să cânte. Totul s-a dovedit a fi un real succes, însă până într-un punct, pentru că, după ce au mâncat la un restaurant din Zaragoza, după ceva timp, artista și-a dat seama de faptul că și-a uitat geanta cu acte în local.

Chiar dacă nu a fost o situație deloc plăcută, Georgiana Lobonț a rămas cu zâmbetul pe buze, povestindu-le fanilor săi că, de fiecare dată când pleacă la drum lung, se întâmplă a cineva din echipa ei să facă câte o boacănă, însă de aceasta dată a fost chiar ea autoarea. Chiar dacă nu avea o sumă importantă de bani în geantă, artista a sperat până în ultima clipă că își va putea recupera actele, însă a avut parte de o surpriză cu totul neașteptată după câteva ore.

„Am ajuns la acest restaurant frumos. Eu am făcut-o de oaie, mi-am uitat geanta la Mafia (n.r. restaurant din Spania), am uitat geanta la mafioți în Spania, în Zaragoza. Să sperăm că o vom recupera. Nu am avut în ea bani decât foarte puțini, dar am avut acte.”, a mărturisit Georgiana Lobonț la scurtă vreme după ce și-a uitat geanta în restaurantul în care au luat masa.

Georgiana Lobonț și-a recuperat geanta cu toate actele

Spre finalul zilei, chiar în timp ce se afla la cel de-al doilea eveniment la care a fost invitată în calitate de artist, Georgiana Lobonț le-a dat vestea fanilor săi că și-a recuperat geanta și că este în aceeași stare în care a și lăsat-o. Cea care i-a înapoiat-o a fost organizatoarea evenimentului din seara precedentă din Zaragoza, acolo unde ea a cântat, pe nume Giulia. Aceasta a mers la restaurantul la care Georgiana Lobonț a mâncat cu numai câteva ore în urmă și, ulterior, a fost nevoită să parcurgă un drum de aproape 4 ore pentru a se reîntâlni cu artista.

Cântăreața a fost profund recunoscătoare pentru gestul pe care Giulia l-a făcut pentru ea, mai ales că a fost nevoie să depună un efort considerabil pentru ca problema pe care o avea să fie rezolvată.

„Dragi prieteni, mi-am recuperat geanta. A venit Giulia special pentru mine din Zaragoza cu Andreea. 3 ore jumătate au venit cu mașina numai ele două, în condițiile în care Giulia a fost aseară la eveniment la Zaragoza, că ea e organizatoarea cu soțul ei și abia azi dimineață la 6 au închis. A dormit un pic și dacă a știut că eu mi-am uitat geanta s-a dus la restaurant după ea, acolo unde am mâncat noi. Au găsit-o și mi-au adus-o. Vă mulțumesc, fetelor! Deci, stați liniștiți că mi-am recuperat geanta, totul e în regulă, am aici tot ce aveam și înainte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați scris mesaje și m-ați întrebat dacă am rezolvat problema. Am rezolvat-o, că oamenii de aici sunt super buni!”, a spus Georgiana Lobonț.