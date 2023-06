”Am umblat la toți medicii posibili” Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiul lui Haziran și al lui Luis Gabriel? Doar o operație îl mai poate vindeca

Am umblat de cand s-a nascut Joseph pe la toate clinicile si la toti medicii posibili ca sa cerem pareri in speranta ca problema aceasta se va remedia, sau poate va trece de la sine. Am stat internati pentru investigatii si analize, ne gandeam ca va avea probleme cu vederea, a luat foarte multe tratamente diferite fiindca primea tot felul de diagnostice gresite, iar pana la urma pe la varsta de 5 luni am aflat de aceasta Ptoza Palpebrala, pentru ca nu, nu are nici stabism, nici conjunctivita, nici miopie sau ce ati mai presupus voi. Am fost foarte implicati inca din primele lui zile de viata si consider ca nu meritam sa fim pusi la zid pe tema asta fiindca doar noi stim cat am unblat si cat ne-am consumat din acest motiv! Nu are rost sa mai caracterizez oamenii care au lasat comentarii rautacioase si s-au amuzat pe seama lui pentru noi suntem niste oameni cu credinta si frica de Dumnezeu si stim ca doar El are grija de toti si toate! Sper ca acum puteti dormi noapte linistiti ca stiti ce are baietelul nostru la ochisor!!! Este ultima oara cand mai expun detalii personale din viata noastra.