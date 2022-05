„Am vândut tot ce aveam” Xonia și-a vândut bunurile pentru a se muta cu fostul iubit în America. Ce face acum, după ce a rămas fără casă și mașină

In articol:

Xonia a fost în punctul în care era dispusă să facă orice sacrificiu pentru relația ei, fapt care s-a și întâmplat, căci cântăreața a vândut totul doar de dragul partenerului de viață. Mai precis, artista și-a vândut toate bunurile, respectiv casa și mașina, pentru a se muta alături de cel care i-a fost iubit, în America.

Deși blondina și fostul iubit au avut o relație de lungă durată și chiar aveau planuri mari împreună, din nefericire, cei doi au pus stop, iar acum fiecare a luat-o pe drumuri separate.

„Momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă”

Xonia și iubitul ei au fost împreună destul de mult timp, însă relația celor doi a ajuns la final, din nefericire. Ambii parteneri plănuiseră să se mute definitiv în America și chiar dacă planul era bine pus la punct, artista nu a anticipat o despărțire.

Cântăreața a vândut totul, inclusiv mașina și casa, iar acum locuiește în chirie, însă este împăcată cu toată această situație și spune că s-ar putea chiar să se mute în Australia, mai aproape de părinții săi.

„Nu mai am mașină, pentru că îmi făcusem planul să plec din România, așa că am vândut tot ce am avut aici. Am vândut și casa. Momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă. Momentan sunt aici. Urma să mă mut în America și e posibil acum să plec în Australia, înapoi la familie. Ne-am despărțit de ceva timp și am rămas buni prieteni”, a declarat Xonia pentru VIVA!

Așadar, Xonia a explicat că nu regretă ceea ce a făcut, mai ales că este vorba despre niște bunuri, pe care ar putea să le achiziționeze în orice moment.

„Nu regret că am vândut, pentru că pot să cumpăr oricând din nou. Adică nu mai țin la anumite lucruri cum țineam odată. Mă bucur tare mult că sunt așa, pentru că nu mă mai atașez de un lucru. Oricând pot să schimb o mașină, să iau un apartament, o casă”, a mai spus aceasta.

Xonia [Sursa foto: Instagram]