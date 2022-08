„Am vărsat toată noaptea” Simina Loica, probleme de sănătate chiar de ziua ei de naștere. Iubita lui Bobicioiu a dat vestea fanilor

In articol:

Astăzi, 2 august, este ziua de naștere a Siminei Loica. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a împlinit vârsta de 29 de ani, însă se pare că această zi nu este deloc una fericită pentru ea. Încă de azi-noapte a prezentat stări de rău, care nu au dispărut nici acum.

Chiar dacă nu este deloc în cea mai bună stare, a ținut totuși să transmită un mesaj de mulțumire fanilor săi din mediul online și să-i pună la curent cu starea sa de sănătate.

În loc sa să se bucure și să petreacă alături de ziua sa de naștere alături de cele mai dragi persoane din viața sa, Simina Loica a împărtășit cu admiratorii ei că anul acesta are parte de o zi de naștere cu ghinion. De câteva ore bune se confruntă cu o stare generală de sănătate deloc bună. Pentru moment, Simina Loica nu a dezvăluit care ar putea fi cauza și nici nu a presupus că ar fi mâncat ceva ce nu i-a priit. Rămâne de văzut dacă stările de rău au venit de pe urma stresului și oboselii sau dacă are să dea fanilor ei o veste mare, având în vedere că se află într-o nouă relație cu Alex Bobicioiu.

Simina Loica, probleme de sănătate de ziua sa de naștere

Cu câteva ore în urmă, Simina Loica a ținut să le mulțumească tuturor celor care și-au rup din timpul lor pentru a o felicita de ziua sa de naștere. Din nefericire, una dintre cele mai speciale zile pentru ea a venit la pachet cu un cadou deloc prietenos. În aceste momente, iubita lui Bobicioiu este nevoită să stea la pat să se odihnească pentru a se recupera cât mai repede după o noapte în care a avut numai stări de

rău.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre frumoase și ce mi-ați scris voi acolo, foarte drăguț din partea voastră că v-ați făcut timp deja în număr atât de mare să-mi scrieți «La mulți ani» și cum se face că fix de ziua mea eu am fost leșinată. Am vărsat toată noaptea, nu m-am odihnit, nu mă simt bine nici acum. Am dormit un pic pe canapea, aici era mai mult aer, nu știu, așa mi se părea mie. Vai, deci ghinion pe ziua mea. Asta a fost surpriza mea dată de natură și de starea mea”, a spus Simina Loica pe Instagram.