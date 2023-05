„Am văzut cum e relația lor” Ce a spus sora lui Theo Rose despre Anghel Damian, în direct! Detaliul pe care l-a observat încă de când l-a cunoscut

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Theo Rose va deveni mămică pentru prima dată! Întreaga familie așteaptă cu sufletul la gură să-l cunoască pe viitorul moștenitor, iar recent, invitată în platoul unei emisiuni de televiziune, sora lui Theo Rose, Raluca Diaconu, a făcut o serie de declarații despre viitori părinți, vizându-l direct pe Anghel Damian.

Artista de muzică folclorică le-a dezvăluit moderatorilor TV că se înțelege de minune cu Anghel Damian și, mai mult decât atât, aceasta este convinsă că regizorul va fi un tată bun. De asemenea, Raluca a mai vorbit și despre relația dintre cei doi tineri, despre care spune că este una cu totul și cu totul specială.

Bogdan Ciudoiu: Tu cum te înțelegi cu Anghel Damian?

Raluca Diaconu: Mă înțeleg foarte bine, este un om foarte inteligent, foarte creativ. Ne-am înțeles bine din prima clipă și am toată admirația pentru el, pentru realizările lui. Sunt foarte fericită pentru ei doi, pentru că au o relație atât de frumoasă și pentru că s-au găsit în lumea asta, cum foarte bine știm nu e la îndemână să îți întâlnești sufletul pereche uneori.

Lili Sandu: Crezi că o să fie Anghel un tată bun?

Raluca Diaconu: Cu siguranță! Am văzut cum e relația lor și cu siguranță ambii își doresc foarte mult să devină părinți. S-a integrat foarte bine în familia noastră. Cu toții sunt emoționați, vă dați seama, ca în orice familie, este primul nepot pentru părinții mei.

Raluca Diaconu [Sursa foto: Captură TV]

Raluca Diaconu, emoționată privind momentul când sora ei va naște

De asemenea, Raluca Diaconu a vorbit și despre momentul când nepoțelul ei va veni pe lume și a mărturisit că nu se simte pregătită să devină mătușă, fiind cuprinsă de multe gânduri și emoții, însă cu toate acestea, artista se gândește doar la sora ei și la bebeluș, sperând ca totul să decurgă fără probleme.

Lili Sandu: Ești pregătită să devii mătușă?

Raluca Diaconu: Nu sunt pregătită, pentru că e o experiență nouă și pentru mine. Încerc să mă pregătesc, va trebui să învăț cântecele pentru copii, deja la 4 ani mi-am propus ca el să recunoască Ion Dolănescu, Maria Tănase. Am rugat-o pe Theo să asculte muzică bună în perioada asta, pentru că am înțeles că e important. Nu sunt pregătită, dar abia aștept să vină pe lume, asta în mod cert. Am mari emoții, am mari emoții și pentru ea, pentru că trece prin perioada asta frumoasă, dar în același timp cu multe temeri, pentru că o să devină mămică. Mai are câteva săptămâni, se simte foarte bine, am vorbit de curând, iar datoria mea de soră mai mare e să mă rog în fiecare zi pentru ei, să decurgă totul bine.

Theo Rose și Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]