„Am venit direct la spital, la camera de gardă” Oana Roman a mers de urgență să-și ia fiica de la școală, după ce a aflat că se simte rău! Ce se întâmplă acum cu Isabela

Oana Roman este iubită și apreciată de mulți români, iar pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, vedeta păstrează frecvent legătura cu cei ce o îndrăgesc, împărtășind cu urmăritorii ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci fiica lui Petre Roman le-a povestit fanilor din mediul online că, din nefericire, a ajuns la spital cu fetița sa, Isabela, căci aceasta nu s-a simțit bine.

Ulterior, după ce micuța a fost consultată de specialist, Oana i-a liniștit pe fani, explicându-le că nu este vorba despre nimic grav, ci doar despre o indigestie, pentru care Isabela a primit un tratament, fetița simțindu-se mai bine acum.

„Din păcate, în dimineața asta Isa nu s-a simțit bine la școală. M-am dus și am luat-o și am venit direct la spital la camera de gardă și am nimeri să fie de gardă chiar doctorița ei care o îngrijește de când era bebeluș. Testul Covid a ieșit negativ, pare că are o indigestie. I-a făcut un antivomitiv și tratament pentru acasă. Doamne ajută!”, a transmis Oana Roman, pe rețelele de socializare.

Oana Roman a fost diagnosticată cu COVID recent

Chiar după ce și-a sărbătorit ziua de naștere, Oana Roman a fost diagnosticată cu COVID, fiind nevoită să petreacă Sărbătorile Pascale în izolare. Totuși, alături de ea au fost Marius Elisei și fiica sa, care au stat în aceeași casă cu vedeta, însă la parter, iar în urmă cu doar 2 zile, fiica lui Petre Roman a venit cu noi detalii despre starea sa de sănătate.

''Vești bune. Eu am de azi test negativ, iar Isa și Marius la fel. Totul bine. Doamne ajută! Azi am deja testul negativ, dar încă nu mi-am revenit cu vocea sunt încă foarte fonfăită, îmi curge încă nasul și tușesc un pic. Aș fi vrut să ies, dar e mult prea urât afară.

Am încă o voce ciudată și încă nu mi-am revenit complet, dar o să fiu bine. Voiam să mulțumesc prietenilor care au fost lângă mine cât am stat în casă și mi-au trimis cozonac, mâncare și gânduri bune. Și mulțumesc și lui Marius carea fost de acord să stea cu Isa jos și să meargă cu ea la slujba de Înviere și în parc duminică, astfel încât ea să nu stea singură'', a transmis Oana Roman pe pagina sa personală de Instagram.