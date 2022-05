"Am venit să îl susțin tocmai din Irlanda". Culiță Sterp și soția lui, primele declarații după victoria lui Iancu din cușcă! | EXCLUSIV

In articol:

Ieri a avut loc marea confruntare între Iancu Sterp și Ovidiu Neveu. Cei doi s-au luptat în cușcă, iar marele învingător a fost Iancu. Aceștia s-au provocat în urmă cu câteva luni, iar ieri au avut ocazia să se lupte, în cadrul galei RXF.

Culiță, primele declarații după ce Iancu a fost declarat câștigător

În urma meciului de ieri, Iancu Sterp a fost declarat câștigătorul luptei împotriva lui Ovidiu Neveu. Bineînțeles că, alături de el, a fost și fratele lui, Culiță Sterp, pentru a-l susține. Echipa WOWbiz a fost prezentă la gală și a stat de vorbă cu Culiță, imediat după ce fratele său și-a bătut măr adversarul.

"Eu, sincer, am fost 99% sigur că îl bate. Înainte să intre m-am răzgândit și am zis 100%, mergem pe sigur. Așa a și fost. A fost un meci care s-a terminat foarte repede, la începutul reprizei a doua. Mă așteptam la un knock-out, cum i-am zis și lui Iancu, dar a fost mai mult de atât, că s-a cerut el singur acasă, a zis <<Gata, nu mai pot>>. A fost prin ștrangulare. Chiar s-a pregătit bine Iancu. În ultima lună și jumătate, nici nu i-am mai dat voie antrenorul să vină acasă. Știu că tot mai aveau treabă. Maică-mea îi zicea să mai lase antrenamentele, să vină să ajute la treabă acasă. Nu l-a mai lăsat nici să doarmă acasă, o lună și jumătate a stat doar la antrenor, doar în weekend îl lăsa liber. Mama l-a rugat să nu îl bată atât de tare, e mai miloasă. Chiar și sora mea mai mare, Ileana, zicea că nu vrea să se uite, până în ultima zi.", a declarat Culiță Sterp.

Artistul a venit însoțit de soția sa, tocmai de peste hotare să îi fie alături fratelui său în ziua cea mare. Acesta și-a dorit din tot sufletul ca Iancu să fie câștigător și spre bucuria lui, așa s-a și întâmplat.

"Noi suntem puternici pentru că așa e geneticul nostru și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. M-am rugat la El înainte și ziceam <<Doamne ajută, să îl bată!>> și uite că așa a fost. Am venit tocmai din Irlanda să îl susțin. Am fost cu Daniela, eram foarte obosiți și am zis că atât îi trebuie, să nu îl bată, că plecăm foarte supărați. Am venit de departe, se pare că am venit cu bine.", a mai spus Culiță, pentru WOWbiz.

Daniela, soția lui Culiță, primele impresii despre lupta lui Iancu

Cumnata lui Iancu a fost pentru prima dată într-o sală de MMA, susținându-l. Daniela ne-a declarat, în exclusivitate, ce i-a spus lui Iancu înainte de meci și ce părere are despre faptul că Ovidiu Neveu a făcut glume pe seama Getei.

"E prima dată când sunt în public la un meci de MMA, la alte sporturi am mai fost. Am avut încredere foarte mare în Iancu, la un moment dat chiar i-am zis <<Nu ai prea mare încredere în tine, că îl bați?>> Mie nu îmi plac oamenii ca Neveu, care vorbesc fără fapte. Mă bucur că Iancu i-a demonstrat că importante sunt faptele, nu vorbele. La un moment dat, lumea striga <<Dă-i Iancu, pentru Geta!>>. Nu mai suportam că își face conturi fake și scria de ea, voia cu ea. Mai las-o pe Geta, că nu vreau eu cumnat de ăsta.", a mărturisit Daniela, pentru WOWbiz.