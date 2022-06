„Am visat că a murit și a doua zi am aflat că are cancer” Cristina Spătar, dezvăluire dureroasă. Totul s-a întâmplat când avea doar 22 de ani

In articol:

Astăzi, 17 iunie, Cristina Spătar împlinește 50 de ani, iar la ceas aniversar, artista și-a adus aminte de copilărie și a făcut o serie de dezvăluiri dureroase din perioada în care a aflat că cea care i-a dat viață se confruntă cu boală necruțătoare, respectiv cancer.

Cristina Spătar a povestit pe îndelete cum a aflat de boala mamei sale, mărturisind că în acele momente și-ar fi dorit chiar să fie în locul ei, pentru a nu trece prin suferința cauzată de decesul celei care i-a dat viață.

Cristina Spătar: „Am avut o premoniție”

Cristina Spătar a dezvăluit că pe vremea când avea vârsta de 22 de ani, aceasta a aflat că mama sa se confruntă cu o boală grea, mai precis cancer. La vremea respectivă, artista a avut o premoniție, asta pentru că într-o seară, ea a visat că mama ei s-a stins din viață, moment în care s-a trezit din coșmar și a mers direct în camera femeii, pentru a o ruga să meargă la medic, dat fiind faptul că acuza stări de rău de ceva vreme.

Din nefericire, nu a mai existat nicio șansă ca cea care i-a dat viață să se facă bine și, știind acest lucru, vedeta a mărturisit că și-ar fi dorit chiar să fie în locul ei, doar pentru a nu fi

nevoită să suporte suferința cauzată de pierderea mamei sale.

„Cel mai frică mi-a fost când am aflat că mama are cancer. Numai asta visam. Am avut o premoniție înainte să afle ce are. Am visat că a murit, am văzut mașina cu flori, cum sunt înmormântările la țară. Ea se simțea rău și eu știam asta, avea deja probleme cu colonul și eu am rugat o să meargă la doctor dar muncea și nu avea timp, nu s-a dus când trebuia. La 3 dimineața, după ce am visat-o, m-am dus la ea plângând în hohote și rugând-o să mergem a doua zi la medic. Așa a aflat că are cancer și în ’94 a început calvarul, aveam 22 de ani. Am înțeles că nu mai sunt șanse, că are metastaze, nu-mi doream decât să mor eu în locul ei, să nu trăiesc experiența asta, să n-o văd în groapă. Mi-a fost frică să nu-mi pierd mama și să nu divorțez și ce ce mi-a fost frică nu am scăpat.”, a povestit Cristina Spătar, pentru Fanatik.ro.

În urmă cu un an, tatăl artistei s-a stins din viață

Din nefericire, în urmă cu un an, artista și-a condus pe ultimul drum și tatăl. Despre părintele său, vedeta a povestit că era opusul mamei sale, respectiv mai dur. Bărbatul a fost strungar de meserie și își desfășura activitatea în Onești.

Citeste si: EXCLUSIV! Cristina Spătar revenire de senzație în lumina reflectoarelor! Ce supriză pregătește artista? "Asta vreau să fac"

Cristina Spătar a mai povestit că tatăl ei a suferit enorm după ce soția lui s-a stins din viață, însă cântăreața a făcut tot posibilul să-l ajute, până în ziua în care bărbatul a decedat.

„Anul trecut l-am îngropat pe tata…și tot mă gândesc că duritatea asta n-a mers deloc. Dacă avea de ce să fie așa, poate era ok. Dar el a încercat să facă militărie cu noi și, la un moment dat, ne-am îndepărtat de el. Unde eram fete și vroia el să fim cuminți…cine știe ce-o fi fost în mintea lui. Mi-era milă de el. Tata a fost strungar în Onești, un muncitor foarte apreciat, era foarte căutat de oameni. Ne zicea că ne iubește, mai ales după ce am plecat de acasă. A suferit mult după ce a murit mama, l-am ajutat până în ultima zi a vieții lui.”, a mai povestit Cristina Spătar pentru aceeași sursă.

Cristina Spătar [Sursa foto: Instagram]