„Am vorbit cu Antonia” Alex Velea a reacționat imediat, după ce Codin Maticiuc a comentat la fotografia provocatoare a Antoniei! Schimbul de replici a avut loc în văzul tuturor

Antonia demonstrează pe zi ce trece că fiecare femeie poate avea un fizic de invidiat, chiar și după 3 nașteri. Artista obișnuiește să-și încânte fanii din mediul online cu apariții care mai de care mai senzuale.

Printre cei care o felicită pe artistă pentru curaj și pentru felul în care arată, există și mulți alții care nu sunt de acord cu astfel de ipostaze, fiind de părere că statutul de mamă pe care îl are o obligă la mai multă decență.

De fiecare dată când Antonia se afișează în mediul online într-un mod mult prea îndrăzneț, așa cum s-a întâmplat și de această dată, internauții nu se feresc să o critice. Cântăreața a postat în mediul online o serie de imagini care mai de care mai provocatoare, cu lenjerie intimă sau nu, despre care deja știa că va naște un val de reacții. Pentru că a legat o prietenie cu Antonia în timp, prin prisma proiectelor la care au lucrat împreună, Codin Maticiuc a intervenit în secțiunea de comentarii, făcând o ironie la adresa celor care consideră că gestul Antoniei de a posta în mediul online imaginile provocatoare este deplasat.

La scurtă vreme, a intervenit și Alex Velea în discuție. Iată ce au avut de spus cei doi!

Ce a avut de spus Codin Maticiuc?

Pentru că numărul mesajelor răutăcioase a fost mare în secțiunea de comentarii, Codin Maticiuc a simțit nevoia să intervină, însă nu pentru a o complimenta pe viitoarea soție a lui Alex Velea, ci pentru a face o haz

de necaz pe seama răutăcioșilor.

„Vestitele poze "problema" care oripilează pudicul Instagram. Am vorbit cu @antonia și accepta comentarii de hate doar la donatorii prin sms pentru #spitalepublicedinbaniprivati. Mulțumim anticipat!”, a scris Codin Maticiuc în comentarii.

Alex velea nu s-a putut abține, așa că a intervenit și el în secțiunea de comentarii, însă nu pentru a-i da replica lui Codin Maticiuc, ci pentru a da de înțeles că este tare mândru de mama copiilor lui.

„Văleu, văleleu”, a scris Alex Velea în secțiunea de comentarii.

Care au fost comentariile care l-au făcut pe Codin Maticiuc să reacționeze?

„Da, cele mai frumoase, Antonia si Mădălina Ghenea, doar că Antonia pare mult mai naturală. Deși pentru mine nu contează doar fizicul, aici nu am nimic de comentat”, „Fizicul e ok. Psihicul, mentalul sunt varză.”, „Antonia, ești frumoasă dar la o vârstă trebuie să ții cont și de... există o linie socială și am pretenții la tine, nu este o pagină socială de... chiar dacă pozezi ascuns...”, „Curios ce vor spune băieții tăi când vor crește și ce comentarii vor lăsa la poze de genu”, „Ce să zic, o adevărată doamnă... te mai miri de ce te consideră lumea o analfabetă”, sunt câteva dintre comentariile dure pe care fanii le-au lăsat în dreptul seriei de fotografii provocatoare pe care Antonia le-a postat în mediul online.