”Am vrut să ținem secret” Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au plecat în Dubai! Cântăreața a spus, în sfârșit, totul, despre legătura pe care o are cu artistul: „Mai multe detalii pe parcurs”

Dinu Maxer profită la maxim de statutul de burlac, astfel că nimic nu îi mai stă acum în cale să se bucure de timpul său liber, în diferite vacanțe, alături chiar de alte doamne și domnișoare. Așa s-a întâmplat și recent, căci nu de mult, artistul a plecat peste hotare, mai precis în Dubai, chiar alături de Magdalena Chihaia, femeia despre care s-a vehiculat că ar fi noua lui iubită, în urmă cu câteva săptămâni.

Cei doi au ieșit public la momentul respectiv și au explicat că au o relație strict profesională, iar acest lucru a dezvăluit recent și Magdalena Chihaia, atunci când a fost întrebată despre motivul deplasării lor pe tărâmul arăbesc.

„După cum bine știți, eu și Dinu colaborăm și pe zona salsa. Am vrut să ținem secret motivul pentru care am plecat în Dubai, dar având în vedere că ați descoperit acest lucru vă spunem o parte din motivul plecării noastre: o să devenim brand ambasadori ai unui Festival organizat în Dubai în 2024. Mai multe detalii pe parcurs o să vă spunem, încă nu este momentul. Bineînțeles că dacă am ajuns acolo ne-am bucurat și de vizitarea unor muzee și am explorat și party-urile de acolo”, a declarat Magdalena Chihaia, pentru Click!

Ce spune, de fapt, Magdalena Chihaia despre Dinu Maxer

Recent, însă, Magdalena Chihaia și-a spus părerea sinceră despre Dinu Maxer.

Deși între ei există o relație strict profesională, femeia are doar cuvinte de laudă la adresa artistului, despre care a spus că este un bărbat care știe ce vrea de la viață, fiind extrem de matur.

Citește și: "Mai ai puțină răbdare" Promisiunea pe care iubitul Deei Maxer i-a făcut-o artistei, în văzul tuturor. Cei doi plănuiesc asta de mult timp

„ Dinu este un artist versatil, un bărbat care știe ce vrea de la viață, matur, vesel, cu simțul umorului, care își iubește foarte mult copiii și profesia. Și care știe să fie acolo pentru tine în orice moment. Adică un prieten adevărat, prezent, care mă susține și cu care mă sfătuiesc cel mai mult în ultima perioada”, spunea Magdalena recent, pentru aceeași sursă.