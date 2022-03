”Am zis că nu e adevărat!” Descoperirea făcută de Theo Rose în propria casă. A fost o adevărată lecție pentru ea

In articol:

Theo Rose este este una dintre cele mai iubite și urmărite tinere talente de la noi din țară. În ultimii ani, cariera sa a cunoscut o ascensiune fulminantă, fiind angrenată în tot felul de proiecte, de la emisiuni de talente, la reality-show-uri, până la concertele și evenimentele private pe care le onorează atât în țară, cât și peste hotare, deloc puține la număr.

Așa se face că programul ei de odihnă este unul haotic. Noaptea cântă ori este pe drumuri, iar ziua se odihnește, atât cât poate și atât cât își permite.

Theo Rose: ”Am făcut o descoperire astăzi”

Și pentru că somnul și-l face când soarele este pe cer, Theo Rose adoarme mereu cu draperiile trase, astfel încât camera să îi fie cuprinsă de întuneric mereu.

Însă această modalitate de a dormi nu o face pe artistă să se simtă mai odihnită după orele de somn. Asta însă până acum, căci artista a făcut, din întâmplare, o descoperire, care spune că i-a schimbat viața.

Tocmai de aceea, cântăreața nu vrea să mai renunțe la acest nou detaliu din viața sa, ba chiar,a ținut să își îndemne admiratorii să facă la fel.

Ce anume?

Theo Rose spune că trezitul în bataia razelor soarelui, a luminii venită pe fereastră o face, chiar și după doar câteva ore de somn, să se simtă plină de viață, fericită și pusă pe fapte mari.

Pentru că astăzi s-a trezit cu o stare de bine nemaipomenită, căci lumina i-a pătruns în cameră, pe care niciodată nu a avut-o, artista a spus că nu-și va mai întrista viața, odată ajunsă acasă în zorii zilei, cu întunericul în care își scălda încăperea.

"Am făcut o descoperire astăzi. E de-a râsu'-plânsu'! De câțiva ani de zile eu dorm cu drapriile trase sa nu intre deloc lumină și mereu mă trezesc pe întunericul ală așa, obosită, tristă, nervoasă, zici că plouă în fiecare zi în viața mea. E, azi-noapte când am tras draperiile, au rămas puțin crăpate. Și i-a vedeți cum de dimineață, la opt, m-am trezit că era lumină în cameră, un fascicul de lumină intra discret. M-am trezit la 8 parcă fresh și am zis că nu se poate. Am zis că visez. Mai dorm un pic și mai încerc o dată. M-am trezit la 10, tot fresh, veselă, vedeam lumina darmi-a fost lene să mă ridic să trag draperiile. M-am băgat iar la somn, am mai forțat-o până la 12, dar ce sa vezi, tot veselă și cu chef de viață m-am trezit. Nu mai trageți draperiile, ne întristează viețile", le-a spus Theo Rose fanilor de pe internet.