"Am zis să nu fac circ" De la cine a primit mesaj mama lui Meliss, la câteva zile după ce și-a înmormântat fiica. Decesul copilei de 14 ani a scos la suprafață o poveste cutremurătoare

Meliss a murit la doar 14 ani, în Grădina Botanică din Craiova, acolo unde un elev de 17 ani a înjunghiat-o. Prin aceeași tragedie a trecut și iubitul fetei, doar că el a scăpat cu viață.

Însă, în timp ce tânărul se află acum în spital, recuperându-se, părinții minorei îi plâng moartea, după ce au înmormântat-o pe data de 1 iulie.

Cine îi este acum alături mamei Melissei

Trecerea fetei în neființă a fost și este încă un șoc pentru familie, mai ales pentru mama acesteia, care imediat după tragedie a dispărut de acasă, dând de înțeles că ar vrea să se sinucidă. Nu a făcut-o, a fost găsită la timp, dar i-a mărturisit soțului că nu poate trăi fără fata sa.

Acum, însă, după ce cazul morții fiicei sale a îngrozit întreaga Românie, femeia a primit de la distanță un mesaj de suflet, plin de înțelegere și durere de la o mamă care a trecut prin aceeași nenorocire.

În anul 2014, Mariana Sarkany și-a pierdut fiica în incendiul din restaurantul Beirut, din Constanța.

În noaptea de 5 aprilie, Nicoleta Cengher a murit la doar 20 de ani alături de prietenele sale, Nicoleta Vasiliteanu și Mihaela Tucă, după ce nu au mai putut fi scoase din flăcări.

Deși vremea a trecut și se spune că timpul vindecă totul, Mariana Sarkany contrazice vechea vorbă și spune că nici acum nu poate trece peste moartea fiicei sale.

Însă, a fost nevoie să își găsească puterea și dorința de a merge mai departe de dragul fiului ei, motiv pentru care acum, deși cu un ochi plânge și cu un ochi râde, a ținut să îi transmită un mesaj de suflet mamei fetei ucise la Craiova.

Femeia își povestește trauma, retrăind cea mai grea zi din viața sa, și îi transmite mamei Melissei toate susținerea sa sufletească.

Căci, trecând amândouă printr-un așa mare necaz, acum poate să îi spună că numai Dumnezeu este de mare ajutor în astfel de situații.

Mariana spune că doar puterea divină și iubirea și grija față de fata care i-a mai rămas o vor ajuta pe mama Melissei să se gândească la ziua în care o va revedea pe minoră acolo unde este acum.

„ Am trecut și eu prin asta și credeți-mă că tot ce mi-am dorit a fost ca după înmormântare, după ce au plecat toți, să sparg plăcile mormântului și să mă bag acolo, lângă Nico a mea. Am zis să nu fac circ la înmormântare, dar după am vrut să mă întind lângă ea, să nu mă mai ridic de acolo. Mi se rupe sufletul pentru mama lui Meliss, știu că nu va fi în stare să se ocupe nici de cele creștinești jumătate de an, o vor ajuta prietenii… Dar mai departe, o rog să se roage mult, că doar Dumnezeu o poate alina, nu oamenii. Numai cu rugăciunea și cu speranța o va revedea pe Meliss într-o lume mai bună, va reuși să supraviețuiască pentru celălalt copil, de dragul lui, cum am făcut și eu ”, a declarat Mariana Sarkany, mama Nicoletei Cengher, conform Viva.

De asemenea, Mariana Sarkany o mai îndeamnă pe mama Melissei să facă tot ce poate pentru a nu-și pierde credința și pentru a nu rupe legătura cu fiica sa.

Astfel, rugăciunile, mersul la cimitir și vorbitul cu minora decedată, spune Mariana, o vor ajuta pe mama Melissei să trăiască cu mai puțină durere în suflet, deși pierderea unui copil, subliniază ea, este cea mai mare nenorocire care se poate abate asupra unui părinte și care nu poate fi tratată cu nimic.

„ Să meargă la mormântul ei, să vorbească cu ea, cu poza ei, să-i spună în fiecare zi `bună dimineața', să-i povestească despre sora ei. E cumplit, tocmai de aceea nu există termen pentru un părinte care-și pierde copilul, e o durere care nu poate fi descrisă”, a mai declarat femeia îndoliată.