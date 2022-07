Amalia Enache le-a spus prietenilor ce cadouri să nu-i aducă. Prezentatoarea nu mai vrea lucruri pentru casă: „Nu stau să jelesc după niște obiecte”

In articol:

Celebra prezentatoare TV vrea să ducă un stil de viață cât mai minimalist cu putință, așa că a luat măsuri. Amalia Enache face parte dintre românii care își doresc să contribuie la „sănătatea Pământului”.

Vedeta este responsabilă și se desprinde cu ușurință chiar și de obiectele cu valoare sentimentală care, dacă nu îi sunt necesare, ajung direct la centrele de reciclare.

Prezentatoarea nu mai vrea lucruri pentru casă. [Sursa foto: Facebook ]

Amalia Enache păstrează doar lucrurile de care chiar are nevoie

Prezentatoarea de știri a moderat zilele trecute Gala Respo City 2022, un eveniment organizat de Asociația Respo Dee și susținut de Ministerul Mediului. La această ediție au fost premiați mai mulți studenți la arhitectură pentru proiectele lor care arată ce înseamnă orașele sustenabile ale viitorului.

Pentru că tot evenimentul a luat naștere din dorința de a economisi resurse și de a ajuta mediul înconjurător, Amalia Enache a împărtășit modul prin care ea a devenit o persoană care reciclează.

„În zona de electrice și electrocasnice, mărturisesc că am fost și eu în categoria aceea de a face sertare special amenajate pentru tot felul de cabluri, despre care nu mai știam de la ce sunt și dacă le voi mai folosi vreodată. Tot felul de telefoane, de pildă Black Berry care nici nu mai există pe piață și fusesem atașată că era dintre primele mele telefoane, tot felul de electrice de prin bucătărie primite de la mătuși, părinți, dar pe care nu le foloseam. În momentul în care am aflat că sunt periculoase pentru sănătatea noastră, am zis: Gata! Este timpul să le adunăm în niște cutii, să mă asigur că ele se duc într-un loc unde sunt cu adevărat colectate selectiv, sortate și din ele se extrage ceea ce mai poate fi folosit și nu arse undeva la marginea Bucureștiului ca tot eu să respir acel aer. Cred că oamenii de rând ar face mai multe dacă li s-ar da această posibilitate să avem unde precis să le ducem și să fie la îndemână”, a precizat vedeta.

Și pentru că nu vrea să aibă în jurul ei decât lucruri care îi sunt cu adevărat necesare, Amalia Enache și-a rugat prietenii ca, indiferent de ocazie, să nu îi aducă obiecte și aparatură pentru casă.

„Le spun tuturor să nu îmi aducă obiecte, pentru că eu vreau să scap de multele obiecte pe care le am: vaze, lămpi, orice, nu doresc să mai introduc niciun obiect nou în casă, niciunul, dimpotrivă vreau să eliberez, pentru că mi-am dat seama că nu le folosesc pe toate. Am făcut asta inclusiv cu vesela și cu farfuriile, la un moment dat și cu oalele. Hai să limităm la câteva pe care le folosim și restul toate să se ducă la oameni care chiar au nevoie. Linguri, furculițe, prea multe lucruri în această casă. Odată ce au plecat de la mine, nu stau să jelesc după niște obiecte”, a declarat Amalia pentru VIVA!

Iar Amalia Enache nu s-a oprit aici. Prezentatoarea și-a educat și fata, pe Alma, astfel încât să aibă același mod sustenabil de viață. Vedeta spune că a învățat-o pe fiica sa să recicleze încă de mică.