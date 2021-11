Amalia Năstase, blocată pe Aeroportul Otopeni! A făcut apel către Ministerul Transporturilor: „Stăm ca proștii...”

In articol:

Amalia Năstase a fost blocată mai bine de o oră pe Aeroportul ”Henri Conadă” din București, în avionul cu destinația către Paris. Vedeta s-a enervat după ce avionul care trebuia să decoleze la ora 6:00 dimineața s-a ridicat de pe pistă abia la ora 07.38.

Enervată de faptul că această întârziere i-a dat peste cap toate planurile, Amalia Năstase a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook, în care a făcut un apel la adresa Ministerului Transporturilor.

„Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România aveti cum sa trimiteti un mecanic sa se uite la avionul Air France care e pe pista si care trebuia sa decoleze la ora 6.00, va rog? Ca suntem de o ora in avion si il asteptam pe mecanic. E plin avionul si stam ca prostii in el. Ii luam noi uber mecanicului, daca e 😭😭😭

Aeroportul International Henri Coanda, take your time…”, a scris fosta soție a lui Ilie Năstase pe pagina ei de Facebook.

Amalia Năstase [Sursa foto: Instagram]

Amalia Năstase a făcut dezvăluiri despre căsnicia cu actualul soț, Răzvan Vasilescu. Ea a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie într-un mod inedit și au avut parte de o căsătorie neașteptată în Las Vegas.

„Nu aveam niciun plan, era surpriză. Răzvan mi-a făcut surpriză cu fetele și m-a cerut în seara aia. Nu mi-a dat nimic de înțeles.

Am mers la Vegas cu fetele, Răzvan a închiriat un costum și eu mi-am luat din mall o rochie albă și am avut un buchet de flori din plastic. Și ne-a căsătorit Elvis. Apoi, am făcut în România o ceremonie religioasă, dar doar cu familia", a povestit Amalia Năstase pentru Cancan.ro.

