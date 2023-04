Amalia Năstase tună și fulgeră din cauza Poliției Române! „Vouă nu vă e, mă, rușine?” A făcut totul public, fără rețineri, chiar pe internet: „Mi-ar fi rușine să fiu polițist”

In articol:

Amalia Năstase tună și fulgeră pe internet, din cauza Poliției Române, căci după 6 ani de apeluri și solicitări, fosta soție a lui Ilie Năstase se declară nemulțumită din cauza faptului că oamenii legii nu iau măsuri în privința unei situații ce ar fi trebuit să fie rezolvată de mult timp.

Mai precis, este vorba despre un club din zona unde locuiește Amalia Năstase, aceasta susținând că locația funcționează fără autorizație. Vedeta a explicat că a luat legătura chiar și cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care i-a confirmat că, într-adevăr, clubul funcționează fără autorizație, însă poliția nu ia nicio măsură în acest sens.

„De mai bine de 6 ani de zile sun, în fiecare weekend, la Poliția Română ca să reclam faptul că un club, care nu are autorizație, face concerte, cu scenă și sonorizare la maxim în aer liber, până la 5 dimineața. Mai ilegal decât asta nu știu ce mai pot face, dar bănuiesc că nu-i interesează că ei «au spate», așa mi s-a spus. Am făcut petiție la Primăria Sectorului 1 și mi-a răspuns doamna primar Clotilde Armand că așa e (nu au autorizație de funcționare) și că Poliția va lua măsuri. Poliția mi-a răspuns că dacă mă deranjează, pot să sun la 112! Vouă nu vă e, mă, rușine? Chiar numai de combinațiile voastre vă arde? Mi-ar fi rușine să fiu polițist la secție și să-mi râdă niște interlopi în față. M-aș face altceva. Sincer! PS: am făcut toate petițiile posibile. Nicușor Dan e dulce somnul?!”, este mesajul de revoltă pe care Amalia Năstase l-a postat în mediul online.

Poliția Română, răspuns neașteptat pentru Amalia Năstase

Totuși, reprezentanții Poliției Române au venit cu un răspuns pentru Amalia Năstase, care nu a mulțumit-o, însă, pe fosta soție a tenismenului.

„Bună seara. Locația menționată de dumneavoastră a avut, în fiecare an, autorizație de funcționare, dar nu și pentru construirea terasei, fapt pentru care au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale, atât de către colegii din cadrul Compartimentului Activități Comerciale, cât și din cadrul Biroului Disciplina în Construcții. Vă adresăm rugămintea să specificați cu exactitate ce anume reclamați în prezent, întrucât clubul la care faceți referire este deschis doar în perioada mai-octombrie. În prezent, este închis. Vă asigurăm că, la momentul oportun, vom verifica dacă locația deține toate autorizațiile necesare pentru desfășurarea specifică a activității. Așa cum v-a mai fost transmis, vă îndrumăm să apelați Dispeceratul Poliției Locale 021.9540, disponibil 24/7, pentru o intervenție promptă, atât în situația tulburării liniștii publice, cât și în alte situații din zona noastră de competență”, precizează reprezentanții Poliției sectorului 1, chiar pe pagina de socializare a Amaliei Năstase.

Răspunsul autorităților a surprins-o pe Amalia Năstase, într-un mod neplăcut, motiv pentru care a venit, din nou, cu o serie de precizări, arătându-și nemulțumirea.

„Poliția Locală Sector 1, păi nu vreți voi acum să mergem să vedem cum e închis?! Bubuie muzica de rupe și acum. Voi sunteți ok? Doamne ferește! Reclam că pe un teren aflat în proprietatea publică a statului este o scenă, cu boxe de concert, cu mese și consumație, fără autorizație că știți și voi că nu are cum să ia vreodată autorizație. Și voi (sau cine s-o duce) vă duceți și ăia vă arată autorizația de funcționare din hală, și gata, plecați la secție mulțumiți. Aș vrea să știu cum de v-ați informat atât de bine despre programul ăla de funcționare și nu v-ați suit în mașină să vedeți ce reclam. Cum adică, acolo nu a fost nimeni? Conform legii când sună cineva, se intervine. Ce visați că e închis clubul? Doamne ce bătaie de joc. Ministerul Administrației și Internelor ce e cu voi?”, a răspuns Amalia Năstase.

