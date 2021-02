Amalia, prietena Andreei Mantea, a dat vestea în emisiune: ”O să avem un nepoțel! Pune mâna pe burtică!”

feb 1, 2021 Autor: Cristina Cruceru

Andrea Mantea și prietena ei, Amalia, s-au distrat pe cinste la munte, alături de copiii lor. Prietena prezentatoarei TV a povestit un episod greu din viața ei, în exclusivitate la ”Trăiri alături de Andreea Mantea”. Cu ochii în lacrimi cele două prietene au vorbit despre perioada grea prin care a trecut Amalia, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Bruneta este o luptătoare și a dus o bătălie crâncenă cu boala, reușind să se întoarcă sănătoasă acasă la familia ei.

Printre multe altele, Amalia i-a spus Andreei că posibilitatea de a avea un copil a fost foarte mică. Amalia și soțul ei și-au dorit foarte mult un al doilea copil, însă din cauza tratamentului complicat la care a fost supusă bruneta, șansele erau reduse. Iată că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile, așa cum a spus și ea, iar inevitabilul s-a produs!

Amalia și Andreea Mantea[Sursa foto: Captură KANAL D]

Amalia, prietena Andreei Mantea, a dat vestea în emisiune

Amalia este în culmea fericirii după ce a învins cancerul și a reușit să-și îndeplinească visul: acela de a fi, din nou, însărcinată! Emoționată, Amalia a dat vestea cea mare în cadrul emisiunii ”Trăiri alături

de Andreea Mantea”.

” Mai trebuie să-ți spun ceva…O să avem un nepoțel. Pune mâna pe burtică”, spune Amalia.

”Mă minți”, o întreabă Andreea.

”Tu nu vezi că nu mai pot?”, îi spune Amalia.

Amalia[Sursa foto: Captură KANAL D]

”Am crezut că te-ai îngrășat…”, adaugă Mantea.

”Am ghicit, mai ții minte ce ți-am zis înainte de sărbători?”, mai spune Andreea.

”Deci să te pregătești”, o îndeamnă bruneta.

”O fetiță?”, spune Andreea.

” Sper, nu știu”, adaugă Amalia.

”Mergi cu mine la control? Să aflăm ce e?”, o întreabă Amalia pe Andreea.

Andreea Mantea[Sursa foto: Captură KANAL D]

”Este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Posibilitățile erau foarte mici, aproape de zero. După un astfel de tratament este foarte greu să rămâi însărcinată. Avem 10 săptămâni și 2 zile. Sunt foarte fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru șansa pe care mi-a dat-o.

Tu știi când i-am zis eu lui iubi? După o lună de când am aflat, pentru că și el își dorea super super mult și ne-am chinuit puțin și am așteptat un moment frumos ca să-i spun. Chiar în seara de Crăciun. I-am pus sub brad ecografia și el a fost șocat. Am stat o lună de zile așa, mi-era rău, pofte…”, a mai povestit Amalia, prietena apropiată a Andreei Mantea.