Amanta lui Putin, apariție controversată la TV, în plin război. Motivul incredibil pentru care s-a întors în Rusia

Alina Kabaeva, presupusa amantă a lui Vladimir Putin, a avut o apariție surprinzătoare pe micile ecrane, în plin război. După numeroase zvonuri cum că s-ar ascunde în Elveția, împreună cu cei patru copii pe care i-ar avea cu liderul rus, fosta gimnastă s-a întors în Moscova pentru a prezenta un festival ce-i poartă numele.

Încă de la începutul războiului, presa internațională a început să facă speculații pe seama locului în care se ascunde Vladimir Putin și familia lui. În publicațiile străine au apărut mai multe articole cum că Alina Kabaeva, presupusa amantă a liderului de la Kremlin, a fugit în Elveția, alături de cei patru copii.

Alina Kabaeva [Sursa foto: Captură Tiktok]

Russian state TV is promoting an "unforgettable celebration of music and sport" on Wednesday afternoon, fronted by none other than Alina Kabayeva



Its name? "Festival Alina" pic.twitter.com/d8D4jpRdXm