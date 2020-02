Marian susține că nu este vinovat cu nimic, ba din contră, acesta este dispus să dovedească faptul că Veronica și Viorel mint.

"S-a văzut că Viorel şi Veronica mint. Eu nu mă conisder vinovat cu nimic, tocmai de asta am şi venit. Nu am făcut nimic necugetat şi nu are nico relevanţă să presupunem iar. S-a dovedit că a fost o minciună şi vreau să arăt că nu este cum spun ei. Vreau să le transmit să recunoască adevărul'', a spus Marian într-o emisiune TV.

Fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua a pus ochii pe Vulpița? Vezi cum a reacţionat Cosmin Isăilă după ce a văzut-o pe Veronica din Blăgeşti dansând în clubul de manele

Fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua s-a amuzat pe seama lui Viorel, soţul Vulpiţei.

Fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua a văzut pe facebook videoclipul cu Vulpiţa. Veronica din Blăgești a mers într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi de manele din București şi s-a apucat să danseze în mijlocul unui grup numeros de bărbaţi.

La un moment dat, unul dintre aceştia a luat-o în braţe şi a dansat lasciv cu ea. Veronica din Blagești, pe numele ei adevărat Veronica Stegaru și poreclită Vulpița, a venit la București alături de soțul ei care o acuză de infidelitate.

Fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua a pus ochii pe Vulpița: „Unde ești Viorele?”

Viorel, soțul ei, spune că Veronica a lipsit mai multe ore din camera de hotel în care erau cazați împreună. Bărbatul a intrat la bănuieli și este ferm convins că a comis-o iar, mai ales că a suprins-o cu niște bărbați necunoscuți. De altfel, Veronica din Blagești, alias Vulpița, a recunoscut că și-a înșelat bărbatul.

Afaceristul Cosmin Isăilă, care a fost iubitul lui Carmen de la Sălciua până când aceasta s-a împăcat cu Culiţă Sterp, s-a amuzat când a văzut imaginile cu Vulpiţa, pe care le-a arătat amicilor săi. Mai mult, el l-a ironizat pe soţul Vulpiţei. „Unde ești Viorele?”, a postat Cosmin Isăilă.