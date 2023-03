Amarah, experiență traumatizantă cu o polițistă din cauza orientării sale sexuale. Susține că a fost jignită de omul legii: „Oribil ce se întâmplă în România”

In articol:

Amarah este una dintre cele mai urmărite persoane transgender de la noi din țară. Tânăra este celebră pe platforma TikTok, acolo unde postează filmulețe și live-uri. Influencerița a trecut printr-un proces amplu de transformare, împlinindu-și un vis de mult dorit, acela de a fi femeie.

De-a lungul timpului a fost jignită și catalogată pentru decizia sa și puțini sunt cei ce au încurajat-o și susținut-o până la capăt.

Cu toate acestea, Amarah este puternică și luptă pentru principiile sale.

De curând, tânăra a povestit într-un videoclip postat pe rețelele de socializare cum a fost jignită de o polițistă din cauza sexualității sale.

Amarah, deranjată de atitudinea unei polițiste

Amarah este activă pe paginile de social media, în special platforma de socialziare TikTok, acolo unde a strâns o comunitate impresionantă. Tânăra postează des și interacționează cu fanii săi postând videoclipuri pe diferite teme.

Citeste si: Cine sunt elevii care pot să primească meditații gratuite. Profesorii vor să ofere sprijin elevilor- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Drona americană care a fost doborâtă de Rusia decolase din România- stirileprotv.ro

Citește și: Reacția incredibilă a Oanei Zăvoranu, când a fost provocată să cânte una dintre melodiile lui Pepe. Bruneta, pusă în fața faptului împlinit: "Ce să fac eu?"

Citește și: Amarah, față în față cu Oana Zăvoranu într-un live pe TikTok. Ce dezvăluire a făcut tânăra în fața tuturor: „Eu sunt foarte sinceră și foarte reală”

Femeia este sinceră, iar dacă ceva o deranjează, nu ezită și spune totul fără perdea. De această dată a abordat un subiect care a deranjat-o în mod direct și anume o polițistă care a jignit-o din cauza orientării sale sexuale.

Omul legii i-a spus că este travestit, iar acest lucru a fost deranjant pentru tânără.

"Am fost la poliție, nu am fost eu implicată sau ceva, dat am fost să susțin pe cineva într-un caz. O doamnă de la poliție s-a referit la mine și la sexualitatea mea fiind travestit. Acum nu pot să fiu super woman, să intru în contradictoriu cu doamna polițistă că eu nu sunt travestit și că, de fapt, eu sunt femeie trans, dar dacă un organ de poliție mă face travestit pe mine, fiind femeie transgender a, nu, că numai femeile operate jos sunt femei. Nu iubita, trebuie să susții toate tipurile de oameni, nici nu trebuie să îți dai cu părerea fiind polițistă, nici măcar nu trebuie să cataloghezi tu persoane. Oribil ce se întâmplă în România", a povestit Amarah, pe rețelele de socializare.

Amarah, jignită de o polițistă din cauza sexualității [Sursa foto: Instagram]