„Amărât, mort de foame” Anca Serea le-a arătat tuturor ce putut găsi în spatele propriei case! Descoperirea a fost făcută chiar de fiica ei

In articol:

Anca Serea este o familistă convinsă, o femeie devotată și este apreciată de o mulțime de admiratoare. Nu puține au fost dățile în care a demonstrat că este un om sufletist, care sare în ajutorul tuturor celor care au nevoie, însă acest lucru nu se aplică doar în cazul oamenilor, ci și în cazul animalelor.

Cu numai câteva ore în urmă, soția lui Adi Sînă le-a arătat internauților ce au putut găsi copiii în spatele propriei case, dar și ce a urmat!

Anca Serea le-a povestit tuturor că fiica sa, Sara, a găsit în spatele casei, în timp ce se juca, un pui de pisică flămând și foarte slab. Vedeta nu a stat pe gânduri, așa că a luat pisoiul încasă pentru a-l hrăni. De această sarcină s-a ocupat chiar bunica celor mici, care i-a dat micuțului animăluț să mănânce lapte cu biberonul, sub privirile fascinate ale copiilor. Nu este primul pisoi pe care Anca Serea îl salvează de pe stradă, de aceea se află în imposibilitatea de a mai păstra încă unul, după cum a spus mama sa, în timp ce îl hrănea.

„Ce credeți că se întâmplă la noi în familie? Am găsit acest pisoi în spatele casei. Sara, de fapt, l-a găsit, și am, întrebare, noi am mai salvat un pisoi de pe stradă, nu știu ce să facem cu el, e foarte mic, săracul, amărât. Era mort de foame.”, a spus Anca Serea în mediul online.

Citește și: „Ce transformare!” Nora, schimbare de look radicală! Fosta iubită a lui Leo a șocat pe toată lumea cu ultima apariție

Citeste si: În această seară, de la ora 20:00, în “Totul pentru familia mea”, la Kanal D, Ayla nu renunță la fiul ei- kanald.ro

Citeste si: Fetița de 12 ani găsită în canapea a avut parte de un sfârșit violent. Primele declarații ale mamei sale- stirileprotv.ro

Anca Serea, adevărul despre presupusul divorț de Andi Sînă

La un moment dat, în spațiul public au apărut mai multe informații cum că Anca Serea și soțul său ar fi adus în discuție, recent, divorțul, însă se pare că informația a fost înțeleasă total greșit. Vedeta a mărturisit că are un cuplu normal, care nu este cu nimic diferit față de celelalte cupluri formate din oameni care nu sunt persoane publice. Este adevărat faptul că de-a lungul căsniciei lor au existat certuri și momente tensionate, în care, în mod inevitabil, în minte le-a venit ideea de divorț, însă în momentul de față nu se pune problema de așa ceva.

Citește și: „Un nou început pentru noi” Motivul pentru care Anca Serea și Adi Sînă s-au mutat într-o nouă locuință! Cum arată vila de jumătate de milion de euro în care stau acum

„Noi suntem o familie absolut normală, cu bune și cu rele, știu că s-a speculat că am vrea să divorțăm, dar nu, chiar au preluat dintr-un context total aiurea. Eu am zis că ne-am gândit de multe ori și ne-am certat și ne-am gândit că nu o să mai fim împreună, dar nu o să se întâmple asta niciodată. Sincer, nu există o rețetă, suntem oameni cu bune și cu rele, cred că foarte multă toleranță, categoric iubire și atracție pe care trebuie să le menții indiferent de numărul copiilor, faptul că mai plecăm și noi într-o mică vacanță și acolo chiar simțim că ne unim și ne sudăm și mai bine și înțelepciune care vine o dată cu vârsta.

Cred că trebuie să avem multă răbdare unul cu celălalt și să înțelegem și să acceptăm că noi suntem diferiți și nu putem să-i cerem celui de lângă noi să ne citească gândurile. Observ în cazul meu că evoluez de la an la an și devin mai așezată și îmi dau seama până la urmă că e important să gândești și să construiești în aceeași direcție, indiferent de orice: griji, probleme, responsabilități, certuri, competiții din astea mici vor fi tot timpul, dar nu sunt atât de importante”, a povestit Anca Serea, pentru sursa menționată anterior.

Citeste si: „Suntem devastați” Dana Roba a suferit o operație de nouă ore pe creier. Care este starea sa de sănătate?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: În ce stare se află acum make-up artistul Dana Roba după ce a fost lovită cu ciocanul de către soțul ei: "Să spună o rugăciune, este suficient”- radioimpuls.ro