„Ambii mei părinți mi-au spus același lucru” Violeta Bănică a vorbit deschis despre relația pe care o are cu părinții săi! Ce mărturisiri emoționante a făcut fiica lui Ștefan Bănică Jr. și a Andreei Marin: „Sunt atât de mândră”

Violeta Bănică, fiica rezultată din relația Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. este o tânără extrem de talentată și de ambițioasă. Mai mult, are deja planuri mari pentru viitor și, deși își dorește o carieră în Drept, tânăra a mărturisit că este atrasă și de partea artistică, dat fiind faptul că părinții săi profesează în aceste domenii.

Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru părinții săi

Recent, Violeta Bănică a vorbit despre relația minunată pe care o are cu părinții săi, dar și cât de mult au ajutat-o de-a lungul anilor.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au trăit o frumoasă poveste de dragoste în urmă cu mulți ani. Chiar dacă au decis să meargă pe drumuri separate, se pot mândri acum cu o fiică minunată, pe care o iubesc foarte mult. Violeta Bănică a mărturisit că are o relație foarte bună atât cu mama sa, cât și cu tatăl său.

Mai mult, tânăra a mai spus și că a fost întotdeauna încurajată să își urmeze drumul în viață, având susținere necondiționată din partea părinților săi.

Totodată, a mai adăugat și faptul că este extrem de bucurosă pentru faptul că părinții ei sunt nimeni alții decât Ștefan Bănică Jr. și Andreea Marin , întrucât sunt doi oameni puternici și au fost întotdeauna alături de ea atunci când a avut nevoie.

„Ambii mei părinți mi-au spus același lucru: Noi vedem că ești un copil special, te iubim din tot sufletul și te susținem în orice vrei să faci. Și pentru asta îi iubesc și îi apreciez atât de mult. Am doi părinți brilianți, pur și simplu. Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Sunt doi oameni puternici, sunt doi oameni frumoși și sunt aici lângă mine oricând am nevoie.”, a mărturisit Violeta Bănică pentru spectacola.ro.

Ce pasiuni are Violeta Bănică?

În ciuda faptului că a fost întotdeauna înconjurată de lumea artistică, dat fiind faptul că atât Andreea Marin, cât și Ștefan Bănică Jr.

activează în aceste domenii, tânăra spune că preferă să urmeze o carieră în drept. Cu toate acestea, are foarte multe pasiuni, fiind o iubitoarte de artă, dar și de actorie sau muzică.

Tocmai datorită faptului că a fost crescută într-un mediu care i-a permis întotdeauna să experimenteze diverse domenii și să aleagă ce este mai bine pentru ea, Violeta Bănică a descoperit pe parcurs care sunt adevăratele sale pasiuni, iar de atunci face tot posibilul pentru a-și îndeplini visurile.

„Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică. Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică, au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept.

Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale vieții. Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a mai spus fiica lui Ștefan Bănică Jr. și a Andreei Marin pentru sursa menționată anterior.

