Amedeo lansează „Lumini neon”, un rezumat al drumului artistic pe care a pornit

„Lumini neon” este o piesă care poate fi privită ca o incursiune în parcursul artistic al lui Amedeo, care a pornit la drum cu dorință și determinare, care a cunoscut ispite și s-a abătut, dar care s-a întors mereu pe aceeași cale care-l caracterizează în totalitate.

Noua piesă a lui Amedeo este ca un mix perfect între ritmuri vibrante și fresh, alături de versuri care spun povești și care pot avea o semnificație diferită pentru fiecare ascultător în parte.

În fond, acesta este unul dintre atuurile lui Amedeo: vorbește pentru fiecare om în parte prin intermediul creațiilor lui muzicale.

Un mix între pop și dance, „Lumini neon” este ca un rezumat inspirat din viața artistului Amedeo.

„Am început să creez muzică din dorința de a transmite oamenilor curaj să își urmeze calea. Vin dintr-un mediu în care visurile rămân vise și unde visătorii sunt descurajați. De aceea m-am ambiționat să vreau mai mult de la mine. Mereu am urmărit să rup unele convenții și să transmit publicului că se poate, indiferent sub ce formă ar veni schimbarea. De-a lungul anilor, pregătindu-mă pentru aceste momente, am reușit să mă pierd din loc în loc în încăpățânarea mea de a face totul ca la carte, iar aceste repercursiuni mă urmăresc.

Am scris Lumini neon ca pe o compilație de stări, reprezentând condiția artistului care însumează o serie de provocări și ispite de tot felul, în drumul său către succes”, a povestit Amedeo.

Amedeo este un tânăr artist care a intrat pentru prima dată în atenția publicului după apariția la „Vocea României”, în 2017, când a reușit să ajungă până la live-uri, în echipa lui Tudor Chirilă. De atunci, cariera lui Amedeo a fost într-o continuă ascensiune. Prima piesă, „Ard Tot”, lansată în septembrie 2021, alături de Oana Marinescu, a reușit să strângă peste 600.000 de streamuri pe Spotify. În plus, „Ard Tot” a fost și în mai multe topuri ale radiourilor importante din România.

Amedeo este genul de artist care atrage colaborări interesante. Motiv pentru care, după lansarea piesei „Mai vară”, a apărut și o colaborare cu Alexandra Stan pentru această piesă. Versiunea a doua, alături de Alexandra Stan, a captat atenția oamenilor și a intrat în heavy rotation în cadrul radiourilor de top din țară.