Amenda uriasa pentru jucatorii de la FCSB dupa ce au aparut imagini in care se vede clar ca au fost la antrenamente la baza din Berceni in plina stare de urgenta.

Jurnalistii de la ProSport au publicat fotografii cu lotul de jucatori ai FCSB-ului la antrenament la baza din Berceni. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a sesizat si va aplica amenzi. Cel mai probabil, fiecare persoana care a incalcat reglementarile ordonantei militare va plati amenda maxima, adica 20.000 lei (peste 4000 de euro).

"Se va ţine cont şi de faptul că a fost un gest premeditat, făcut cu bună ştiinţă, mai ales că e vorba despre un grup întreg, motiv pentru care sunt suficiente motive ca amenda aplicată, în cazul în care se va ajunge să se stabilească această sancţiune, să fie cea maximă", a declarat un avocat pentru gsp.ro.

Jucatorii de la FCSB amendati, Gigi Becali se spala pe maini

Patronul Gigi Becali se spala pe maini. Omul de afaceri sustine ca nu are de gand sa achite amenzile primite, urmand ca fiecare jucator si fiecare membru al staff-ului sa achite din buzunarul propriu sanctiunea primita de la autoritati. Totusi, si clubul poate fi amendat, nu doar jucatorii, sustin surse din cadrul MAI.

"Daca antrenamentul a fost organizat de club, atunci si acesta va fi sanctionat cu o suma care poate ajunge si la 70.000 de lei", au precizat surse din cadrul ministerului de Interne pentru gsp.ro.

Reprezentantii oficiali ai FCSB neaga ca ar fi organizat antrenamentul si sustin ca "la cererea jucătorilor, clubul le-a pus acestora la dispoziţie terenurile din Baza Sportivă FCSB pentru a se pregăti".

"Gigi Becali inventează el lumea! O ia singur pe deal. Nu te poți aduna așa în timpul acestei situații. E stare de urgență și trebuie s-o respecte toți. E vorba de reguli, de Ordonanțe Militare. Nu poți să faci așa ceva chiar dacă ai certitudinea că poți asigura toate condițiile de securitate și sănătate", a reactionat patronul echipei FC Botosani, Valeriu Iftime.

"N-am incalcat deloc Ordonanta Militara. Nu eram nebuni sa ne bagam jucatorii in belele pentru cateva zile in plus", a declarat Gigi Becali.

Cate o amenda de 4.000 de euro pentru fiecare antrenament?

FCSB le pune la dispozitie jucatorilor baza de antrenament din Berceni. Fotbalistii ar participa la cate o sesiune de activitate fizica o data la 2-3 zile, scriu jurnalistii de la gsp.ro. Nu este exclus ca pentru fiecare zi de antrenament se va da cate o alta amenda. Toti cei care incalca reglementarile in vigoare vor primi de fiecare data cate o amenda de 4.000 de euro.

"O amendă reprezintă o sancţiune pentru încălcarea din ziua respectivă, dacă Poliţia va dovedi că au fost şi în altă zi, va urma o altă amendă. E logic, e ca şi cum te prinde radarul că ai viteză peste limita admisă de două ori, luni şi joi, iei două amenzi", a precizat avocatul pentru sursa citata.